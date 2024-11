Obras da ponte que liga Dois Unidos a Beberibe entram em fase final e têm previsão de inauguração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife anunciou que as obras da ponte que vai conectar os bairros de Beberibe e Dois Unidos, na Zona Norte da cidade, chegaram a 75% de conclusão e entraram na reta final.

A infraestrutura sobre o Rio Morno está sendo construída na nova avenida marginal do Rio Beberibe, como parte de uma via radial que criará um novo acesso entre a região do Arruda e a rodovia BR-101.

Segundo a PCR, para a entrega do equipamento para a população, faltam a ligação final com o solo, a implantação dos passeios e a pavimentação.

A intervenção faz parte do programa PAC Beberibe, em parceria com o Governo Federal, e conta com R$ 5,3 milhões de investimento.

O prefeito do Recife João Campos prometeu que a ponte será entregue no primeiro semestre de 2025. “A gente conecta dois bairros, Beberibe e Dois Unidos, e criamos uma nova via de conexão, porque havia um ponto de descontinuidade que essa ponte vai superar, que é a travessia do Rio Morno. Já estamos com mais de 70% da obra executada e no primeiro semestre do ano que vem estaremos inaugurando”, garantiu.

A ponte cruza o Rio Morno na altura da confluência com o Rio Beberibe, utilizando o antigo terreno do CT do Santa Cruz. A intervenção conectará os lotes 2 e 3 da via marginal do Beberibe.

Trechos entregues

No total, foram entregues 4,8 km da nova avenida marginal, incluindo pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia. O primeiro trecho concluído foi o lote 1, entre a Avenida José dos Anjos e a Rua dos Craveiros.

Também foram entregues o lote 2, da Avenida Cidade de Monteiro até o local onde está sendo construída a Ponte do Rio Morno, e o lote 3, que segue do antigo CT do Santa Cruz até as imediações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva, em Dois Unidos.

Através do PAC Seleções, foram captados R$ 57,5 milhões para realizar as obras no bairro do Cajueiro, ligando os lotes já existentes com a continuação da avenida e a urbanização das comunidades.

Ponte do Arruda

A Prefeitura do Recife está executando também as obras da Ponte do Arruda, equipamento que estabelecerá novas conexões viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe.

O investimento é de R$ 13,8 milhões, oriundos do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades.