Greve de ônibus: Veja resultado das reuniões dos rodoviários nas garagens e se vai ter paralisação da categoria

Nos últimos dias, diversas assembleias e protestos de motoristas de ônibus veem acontecendo no Grande Recife.

É válido ressaltar que os rodoviários da Região Metropolitana do Recife (RMR) elegem, no próximo dia 5 de dezembro, o novo presidente da categoria.

Portanto, você, caro leitor, deve ficar atento(a) às decisões que este grupo que, de uma maneira ou de outra, também lhe envolve.

Histórico de assembleias da categoria

No dia 4 de novembro, a manifestação foi realizada pela atual direção da entidade e que tenta a reeleição após cinco anos de mandato, com Aldo Lima como presidente.

Em 5 de novembro, o movimento foi realizado pela Associação de benefício independente dos rodoviários de Pernambuco (Abirpe), que está na briga em outra chapa e tem Roberto Carlos como candidato a presidente.

No dia 11 de novembro, o Sindicato realizou um protesto no Terminal Integrado (TI) Xambá, em Olinda, no Grande Recife, contra as condições enfrentadas pelos trabalhadores da categoria, especialmente sobre a segurança no terminal da NOVAMOBI.

No dia 12 de novembro, os terminais de ônibus de São Lourenço da Mata e de Camaragibe, na área Oeste do Grande Recife foram fechados devido ao não cumprimento de acordos firmados na última greve, em agosto.

No dia 21 de novembro, houve um ato com os trabalhadores da empresa Metropolitana, feito pelo Sindicato.

Na madrugada do dia 22 de novembro, um ato também foi realizado também pelo atual Sindicato dos Rodoviários nas garagens da empresa Caxangá.

Já no dia 25 de novembro, outro ato foi realizado na garagem da empresa Mobi, em São Lourenço da Mata, deixando os passageiros do Grande Recife sem transporte.

Greve de ônibus no mês de agosto/2024

Os rodoviários e empresários haviam chegado a um acordo mediados pela Justiça do Trabalho. Os principais pontos foram:

Reajustes financeiros:

Acordo aceitou proposta da Urbana-PE:

Reajuste salarial de 4,2% (0,5% acima da inflação).

Aumento de R$ 34 no vale-refeição.

Abono de R$ 180 para motoristas com dupla função (cerca de 6 mil profissionais).



Alterações salariais e benefícios:

Salário de motoristas passa de R$ 3.061 para R$ 3.189,80.

Vale-refeição aumenta de R$ 366,40 para R$ 400.

Dupla função sobe de R$ 150 para R$ 180.



Controle de jornada por GPS:

Histórico de 30 dias será fornecido pelas empresas aos trabalhadores (antes, era apenas de dois dias).



Jornada será controlada com base no sistema:

Início: “logar” no sistema, acionando o checklist do veículo.

Encerramento: “deslogar” após a prestação de contas.



Mudanças aprovadas com validação do TRT-6.

Plano de saúde:

Sem compromisso oficial no momento.



Ministério Público do Trabalho (MPT) se comprometeu a discutir o tema em reunião a partir de janeiro de 2025.

O que a categoria reinvidica agora?

Em entrevista à TV Jornal, Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, comentou sobre a paralisação no Terminal Integrado Xambá, em Olinda (11 de novembro):

"A conversa que nós estamos tendo com os trabalhadores é para informar sobre o acordo que foi feito. Existe um descumprimento por parte das empresas com o acordo que foi feito no Tribunal do Trabalho na última greve".

"Por exemplo, as empresas passaram a serem obrigadas a pagar o momento em que o trabalhador chega no momento do check-list, que é quando o procura-se avarias no veículo. Agora tem que contabilizar, no mínimo, 5 ou 10 minutos antes do carro sair da garagem".

Além disso, Aldo Lima comenta sobre outros descumprimentos: "Os motoristas não tem acesso ao espelho de ponto e não estão pagando o tempo de garagem-terminal".

O presidente do Sindicato dos Rodoviários destacou que a possibilidade de uma nova greve de ônibus não está descartada.

Eleição do sindicato

A escolha da nova gestão para a presidência da categoria está cada vez mais próxima, no dia 5 de dezembro.

Urnas de votação serão disponibilizadas em todas as garagens das empresas da RMR, além da sede da entidade, localizada em Santo Amaro, na área central do Recife.

A expectativa é de que pelo menos 1,5 mil motoristas e fiscais de ônibus da Região Metropolitana do Recife votem, número que representa, atualmente, os associados ao sindicato. E, mais uma vez, a disputa terá três chapas:

O Guará;



Chapa da Mudança;



União dos Rodoviários.

Reunião da categoria com o TRT-6

Na última sexta-feira (22), em nota, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região informou que recebeu o Sindicato dos Rodoviários, a pedido da categoria.

De acordo com o texto, "no encontro, o desembargador Fábio Farias, atual corregedor, ouviu relatos sobre a jornada de trabalho e, novamente, colocou o TRT-6 à disposição para mediar possíveis conflitos, com o objetivo de estabelecer uma melhor relação entre as partes".

O TRT-6 afirmou, ainda, que "não houve solicitação formal de agendamento de audiências".