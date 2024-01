Treino na piscina: Confira treino para tonificar os músculos na piscina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fazer treino na piscina pode ser uma opção eficaz para emagrecer e tonificar o corpo por várias razões. A água oferece resistência, mas também suporte, reduzindo o impacto nas articulações.

Esse fator é especialmente benéfico para pessoas com problemas nas articulações ou lesões, tornando o treino na piscina uma opção mais segura e acessível.



Os exercícios na água podem queimar calorias de maneira eficiente. A resistência da água cria uma resistência natural, exigindo mais esforço para realizar movimentos, o que aumenta o gasto calórico.



A água oferece resistência em todas as direções, o que significa que os músculos são trabalhados de forma mais abrangente do que em alguns exercícios terrestres. Isso contribui para o desenvolvimento muscular e tonificação.



Após conhecer alguns benefícios do treino na piscina, confira, a seguir, 7 exercícios para tonificar e emagrecer.

Como perder peso e ficar definido treinando na piscina

Prancha na piscina

Começar em pé na piscina e segurar um macarrão/espaguete de piscina verticalmente com as duas mãos.

Então, pressionar o macarrão para baixo na água e inclinar-se para a frente até que o corpo esteja em uma inclinação plana e uniforme, com a cabeça para fora d’água.

Tentar se manter estável na posição durante um a dois minutos.

Corrida na piscina

Correr em zigue-zague de uma ponta a outra na piscina. Em seguida, correr diretamente em todas as correntes que acabou de criar.



natação; exercício físico; esporte; piscina; - Imagem: Pexels

Polichinelos

Em pé, estender os braços verticalmente para os lados, com as mãos e os cotovelos posicionados na altura dos ombros.

As pernas devem estar bem separadas, em uma distância maior do que a largura dos ombros.

Então, abrir e fechar os braços, ao mesmo tempo em que realiza o mesmo movimento com as pernas.

Elevação lateral dos braços

Em pé, segurar um halter (ou uma garrafinha com água) em cada uma das mãos e estender os braços ao lado dos quadris.

Então, elevar lateralmente os braços até a altura dos ombros e abaixar os halteres ou garrafinhas de volta aos quadris.

A força deve ser colocada na subida e na descida dos braços.

Bicicleta

Apoiar as costas na parede da piscina e estender os braços na borda.

Então, fazer o movimento de pedalada com as pernas – dobrá-las e levar uma de cada vez à superfície da água, em um ritmo veloz, da mesma forma que ocorre quando pedalamos uma bicicleta.

Crunch

A partir da posição do exercício anterior – a bicicleta – estender as pernas, mantendo os pés juntos. Na sequência, puxar os dois joelhos em direção ao peito e retornar ao posicionamento inicial.



natação; exercício físico; esporte; piscina; - Imagem: Pexels

Exercício de uma perna só

Posicionar-se em pé em uma parte da piscina em que a água fique na altura da sua cintura, levantar o joelho esquerdo e colocar o meio de um macarrão/espaguete de piscina embaixo do seu pé esquerdo, de modo que o acessório flutue para cima na forma de um “U”.

É importante ressaltar que a eficácia do treino na piscina para emagrecer e tonificar depende da consistência e intensidade do treinamento, bem como da combinação com uma dieta equilibrada.

Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é aconselhável consultar um profissional de saúde ou um educador físico para garantir que o treinamento seja adequado às suas necessidades e condições físicas específicas.



Esta matéria contém informações do site Mundo Boa Forma.