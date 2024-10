O que causa AVC? Saiba quais são os fatores de risco, sintomas e tratamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

29 de outubro é o Dia Mundial do AVC, data criada para alertar sobre os fatores de risco, sintomas e a importância do tratamento para salvar vidas

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), conhecido popularmente como derrame, é uma das condições médicas mais graves e prevalentes em todo o mundo.

De acordo com a Organização Mundial do AVC, é uma principais causas de morte e incapacidade. A cada ano, cerca de 13,7 milhões de pessoas são acometidas pela doença e, tragicamente, 5,5 milhões perdem suas vida.

O dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC. A data traz à tona a importância de se discutir as causas, sintomas e tratamentos para a condição.

Vale destacar que em Pernambuco, por ano, cerca de 1.500 pessoas morrem por AVC, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado.

O que causa o AVC?

Existem dois principais tipos de AVC: o isquêmico e o hemorrágico. Ambos possuem causas diferentes, mas causam danos sérios às células cerebrais e demandam socorro médico imediato.

O AVC acontece quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem.

AVC isquêmico

O AVC isquêmico é o tipo mais comum, responsável por cerca de 85% dos casos, de acordo com o Ministério da Saúde.

Ele ocorre quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral, impedindo a chegada de oxigênio e nutrientes às células do cérebro.

"A aterosclerose (depósito de gordura e cálcio nos vasos sanguíneos) está entre as principais causas do AVC isquêmico. Algumas arritmias, como a fibrilação atrial, fazem com que o átrio não bata como deveria e isso favorece a formação de coágulos", explica o cirurgião cardiovascular Edmilson Cardoso, chefe do serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital das Clínicas no Recife.

AVC hemorrágico

O AVC hemorrágico é menos comum, mas extremamente perigoso. Esse tipo de AVC ocorre quando há o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, provocando sangramento na área afetada.

As causas mais frequentes incluem a hipertensão descontrolada, o uso excessivo de anticoagulantes e aneurismas.

No AVC hemorrágico, a pressão do sangue extravasado danifica o tecido cerebral, o que pode causar sequelas severas e até levar à morte.

Quais os fatores de risco?

Idade

Hipertensão arterial

Tabagismo e etilismo

Diabetes

Níveis altos de colesterol

Histórico familiar de doenças cardiovasculares ou de hemorragia cerebral

Arritmias cardíacas

Sobrepeso e obesidade

"O lado positivo é que a maioria desses fatores são modificáveis e podem ser controlados com hábitos de vida mais saudáveis”, explica o cirurgião Edmilson Cardoso.

Sintomas do AVC

Imagem ilustrativa de exames de imagem do cérebro. Em casos de Acidente Vacular Cerebral (AVC), a tomografia deve ser realizada assim que o paciente estiver estabilizado. A realização de exames periódicos também é uma das formas de prevenção do AVC. - Reprodução/Freepik

Reconhecer os sintomas do AVC é fundamental para buscar ajuda médica imediata. Os sinais podem aparecer de forma súbita e variam conforme a área do cérebro afetada.

Entre os sinais mais comuns do AVC estão:

Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo;



Confusão mental;



Alteração da fala ou compreensão;



Alteração na visão (em um ou ambos os olhos);



Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar;



Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

Em caso de suspeita de AVC, a recomendação é procurar atendimento médico emergencial imediatamente, pois o tempo é essencial para minimizar os danos cerebrais.

O indicado, ao observar os sinais, é ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU - 192) ou Corpo de Bombeiros (193).

Tratamento

Os tratamentos para o AVC dependem do tipo e da gravidade do quadro. Para o AVC isquêmico, pode ser utilizada a trombólise, um tratamento que dissolve o coágulo e restabelece o fluxo sanguíneo.

Já para o AVC hemorrágico, a intervenção cirúrgica é comumente indicada para controlar o sangramento e aliviar a pressão intracraniana.

Em ambos os casos, a reabilitação – que envolve fisioterapia, terapia ocupacional e apoio psicológico – é fundamental para ajudar o paciente a recuperar a função e melhorar a qualidade de vida.

Como prevenir o AVC?

Mantenha uma dieta balanceada, rica em frutas, verduras e com baixo teor de gorduras saturadas;

Mantenha o colesterol em níveis saudáveis;

Pratique exercícios físicos regularmente para fortalecer o sistema cardiovascular;



Evite o consumo excessivo de álcool;

Realize check-ups regulares e consulte seu médico para monitorar fatores de risco.

