"Novembro Vem Doar": campanha incentiva a solidariedade e a doação de sangue

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O banco de sangue do grupo GSH está compartilhando histórias para incentivar novos doadores durante o mês de novembro, mês do doador de sangue

Em novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Data criada para homenagear os doadores que exercem a função que pode salvar vidas.

Neste mês, o grupo GSH está com a campanha “Novembro Vem Doar – A Vida Continua”, com o objetivo de aumentar o número de doadores no Brasil.

A campanha tem contado histórias emocionantes de quem já faz a doação há algum tempo e de quem recebe.

Histórias

A campanha traz relatos de doadores que tiveram suas vidas transformadas pela experiência da doação.

“Comecei a doar sangue devido a um grave acidente de um amigo. Foi o impulso para colocar isso em prática. Sentir que alguém próximo precisava de algo que era tão simples para mim e que isso poderia acontecer com pessoas queridas de tantos outros é o que me motiva até hoje", conta Raphael Costa Oliveira.

Anderson Ribeiro Gonçalves, por sua vez, se tornou doador após a luta de sua mãe contra o câncer, que necessitou de várias bolsas de sangue.

“Minha mãe foi uma mulher que lutou contra o câncer por cerca de 12 anos. Após o seu falecimento eu comecei a doar. A princípio, foi uma maneira de demonstrar gratidão por pessoas desconhecidas que ajudaram a pessoa mais importante da minha vida, mas hoje, a doação de sangue já faz parte do meu estilo de vida”, afirma.

Impacto da doação de sangue

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 1,4% da população é doadora de sangue. Apesar de estar dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é essencial que haja incentivo para que os bancos permaneçam com bons estoques.

A campanha “Novembro Vem Doar – A Vida Continua” está ativa durante todo o mês de novembro, buscando conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue.

Dr. Leandro Felipe Figueiredo Dalmazzo, vice-presidente médico do Grupo GSH, destaca a relevância da ação: “Procuramos sempre trabalhar temas atuais para a campanha ‘Novembro Vem Doar’, que se tornou uma tradição do Grupo GSH. Neste ano, a ação convida as pessoas a valorizarem a vida e demonstra como pequenos e solidários gestos, como a doação de sangue, podem mudar e salvar várias vidas.”

Onde realizar a doação de sangue

O GSH recebe doadoresde segunda a domingo, das 7h às 18h, inclusive em feriados. O endereço é Rua Dom Bosco, 723, Boa Vista, e os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (81) 98107-0076.

Da mesma forma, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), que fica na Rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças e recebe doadores de segunda a sábado (e Feriados) das 7h15 às 18h30.

Segundo a fundação, Pernambuco está com estoque baixo em todos os tipos sanguíneos.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, alguns critérios devem ser respeitados. Confira: