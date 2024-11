Mutirão de doação de sangue: Centro Universitário promove ação na Imbiribeira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em uma parceria do Unit-PE e Hemope, o evento será realizado no dia 26 de novembro, das 9h às 16h, em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão, realizará na próxima teça-feira (26), das 9h às 16h, um mutirão de doação de sangue em parceria com o Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

A iniciativa faz parte das ações em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro.

A data tem como objetivo incentivar as doações antes de períodos críticos, como as festas de fim de ano e o Carnaval, quando os estoques geralmente ficam baixos.

De acordo com Hortência Andrade, professora do curso de Nutrição da Unit-PE e organizadora do evento, o Hemope realizará todo o processo no local.

“Eles deslocam toda a equipe deles, de médicos, enfermeiros e técnicos, para fazer a punção no dia e, antes de começar a doação, eles fazem uma anamnese, alguns testes hematológicos rápidos e oferecem um lanche. Depois todos estão liberados”, detalha.

Quem pode doar sangue?

A doação de sangue é um ato de solidariedade, mas requer que os participantes atendam a critérios específicos:

Deve ter de 16 a 69 anos (com autorização para menores de 18 e restrição para maiores de 60 que nunca doaram);



Pesar pelo menos 50 kg;



Estar bem alimentado;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas antecedentes à doação;

Não apresentar doenças que impeçam a doação, como AIDS, sífilis, hepatite após os 11 anos de idade ou doença de Chagas.

Vale destcar que um quantitativo mínimo de hemácias e hemoglobina deve ser atingido no teste rápido realizado pela equipe de saúde no local.

Doações são fundamentais

Neste mês, o Hemope divulgou que os estoques de todos os tipos sanguíneos estão baixos em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra fez apelo por doações.

Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, segundo o Ministério da Saúde. O estoque de sangue é fundamental para tratamentos de doenças crônicas, cirurgias complexas e emergências médicas.

Para mais informações sobre o mutirão da próxima terça, os interessados podem procurar o Unit ou o Hemope.

