Check-up médico anual: exames são essenciais para a saúde

Iniciar o ano com a definição de metas é uma prática comum, mas muitas pessoas esquecem de incluir a saúde nos objetivos. Para isso, a realização de exames periódicos é recomendada por especialistas e órgãos como o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Dados de pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), encomendados pela Pfizer, revelam que mais de 20% das mulheres brasileiras acima dos 40 anos não realizam exames ginecológicos anuais, por exemplo.

Os exames podem ser decisivos para a detecção precoce de doenças, permitindo acompanhamento mais eficiente e aumentando as chances de um tratamento bem-sucedido.

Qualidade de vida

A realização de check-ups anuais contribui para a identificação de condições que podem ser assintomáticas, como hipertensão, diabetes e câncer.

O médico geriatra e palestrante Leonardo Piovesan Mendonça destaca que os check-ups anuais não apenas favorecem a detecção precoce de doenças, mas também acompanham a evolução de quadros clínicos já conhecidos.

“Com a realização desses exames, é possível reduzir a mortalidade, pois a detecção precoce aumenta as chances de cura e assegura mais qualidade de vida ao paciente”, afirma Mendonça.

Um exemplo claro do impacto positivo dos exames periódicos é a mamografia, exame capaz de detectar lesões precoces no tecido mamário. “Por meio da mamografia, é possível identificar lesões no estágio inicial, aumentando significativamente a chance de cura”, explica Mendonça.

Quem deve realizar exames periódicos?

Embora os exames sejam importantes em qualquer fase da vida, eles se tornam ainda mais imprescindíveis para pessoas acima de 40 anos, como aponta a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC).

Além disso, indivíduos com histórico familiar de doenças crônicas ou câncer devem estar ainda mais atentos à realização de check-ups.

A SBPC sugere que as mulheres realizem uma série de exames periódicos, incluindo hemograma completo, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico, função renal, além dos hormônios da tireoide

A avaliação de vitaminas D, B12 e ácido fólico também se destaca, especialmente para as mulheres na menopausa. Para investigar cânceres como o de mama e o câncer do colo do útero, são necessários a mamografia e o Papanicolau, além da avaliação de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Para os homens, a recomendação é similar, com a adição de exames voltados para a saúde da próstata, como a dosagem de PSA. Exames como endoscopia e colonoscopia, especialmente para aqueles acima de 45 anos, também são indicados, visando a prevenção do câncer colorretal.

Quais exames fazer no check up?

Os exames podem variar de acordo com a idade, histórico familiar e doenças pré-existentes de cada pessoa. No entanto, alguns exames são comuns em muitas listas de check-up anual, como:

Hemograma;



Aferição de pressão arterial, verificação de peso e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC);



Exame de urina e fezes;



Colesterol total e frações;



Glicemia de jejum;



Ureia e creatinina;



Ácido úrico;



Dosagem de vitamina D;



TGO e TGP (enzimas hepáticas);



Eletrocardiograma;



Ecocardiograma;



Teste ergométrico;



Avaliação pressórica;



Papanicolau (para mulheres);

Mamografia (para mulheres a partir dos 50 anos ou com indicação médica);



Colonoscopia (para homens e mulheres acima de 50 anos);



PSA e Exame de próstata (para homens acima de 50 anos);



Ultrassom de abdome total (para tabagistas e pessoas com histórico de aneurisma de aorta

abdominal).

É importante também consultas com especialistas, como o cardiologista, ginecologista para as mulheres e urologistas para homens, para a solicitação de exames específicos, se necessário.

Videocast Saúde e Bem-Estar