Covid-19 em Pernambuco: mais de 2 mil casos leves foram registrados; saiba onde fazer a testagem

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES) registrou do dia 29 de dezembro, até o último sábado (25), 2.568 casos leves, 20 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19.

Quanto aos óbitos, 2025 tem 1 notificação registrada. O aumento recente de casos é resultado do período de confraternizações de fim de ano e férias.

A interação especialmente entre pessoas sem sintomas, faz com que o vírus se espalhe rapidamente, impactando, principalmente, os grupos mais vulneráveis.

A Covid-19 vai aparecer todos os anos

Dr. Demetrius Montenegro, infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, também fala sobre o padrão sazonal do vírus.

"Do ponto de vista epidemiológico, é esperado sim que ocorram as ondas da Covid-19, e o que se espera é que sejam em torno de duas ondas por ano. O aumento de casos observado em 2024 foi mais expressivo do que em 2025, até agora", detalha.

A Secretaria Estadual de Saúde reportou uma queda no número de casos graves de Síndrome Respiratória Aguda, e também no de óbitos.

A permanência dos sintomas leves só é possível por conta da vacinação, que protege o organismo da forma mais agressora da doença.

Grupos de risco

O epidemiologista e gerente do Núcleo de Vigilância e Resposta a Emergências em Saúde Pública de Pernambuco, George Dimech reforça que os cuidados devem ser com aqueles em grupo de risco.

"Temos observado um aumento no número de casos entre crianças menores de 2 anos, um fenômeno que não foi tão evidente nos anos anteriores. Isso se deve à baixa cobertura vacinal nesse grupo", destacou.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o óbito registrado em 2025 foi de uma pessoa com mais de 80 anos, com comorbidades associadas. A investigação sobre a relação do óbito com a vacinação está em andamento.

Os grupos vulneráveis à Covid-19 incluem:

Idosos – Especialmente aqueles com mais de 80 anos;



– Especialmente aqueles com mais de 80 anos; Pessoas com comorbidades – Condições como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares;



– Condições como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares; Pessoas imunossuprimidas – Pacientes em tratamento para câncer, transplantados e pessoas com doenças autoimunes;



– Pacientes em tratamento para câncer, transplantados e pessoas com doenças autoimunes; Crianças menores de 2 anos – Grupo que tem apresentado aumento de casos recentemente;



– Grupo que tem apresentado aumento de casos recentemente; Gestantes e puérperas – São consideradas de risco devido a alterações no sistema imunológico durante a gestação;



– São consideradas de risco devido a alterações no sistema imunológico durante a gestação; Pessoas com doenças respiratórias crônicas – Como asma grave e doenças pulmonares

Testagem para covid no Recife e Região Metropolitana

Em casos de sintomas, fazer a testagem é essencial para que os casos sejam corretamente registrados e o tratamento correto seja indicado. Confira os locais:

Recife

Os testes estão disponíveis em sete policlínicas, nos bairros de Santo Amaro, Casa Forte, Mustardinha, Cohab, Ibura, Beberibe, Vasco da Gama e Madalena. O agendamento obrigatório pelo aplicativo Conecta Recife.

Jaboatão dos Guararapes

A testagem é realizada nas Policlínicas Mariinha Melo (Vila Rica), Manoel Calheiros (Curado) e Carneiro Lins (Prazeres) e o agendamento deve ser feito pelo site Saúde Vigilante.

Olinda

O posto de testagem de Olinda está alocado na Policlínica de Ouro Preto. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento.

Camaragibe

Os testes estão disponíveis no Laboratório Municipal (Lamuc), Hospital Aristeu Chaves, no Centro e no CEMEC, em Vera Cruz. Não é necessário agendamento.

Para a realização do teste em qualquer um dos locais, é obrigatório apresentar um documento com foto.

Medidas de prevenção

O infectologista Dr. Demetrius Montenegro reforça que, mesmo com a diminuição dos casos graves, a prevenção ainda é importante.

"Para as pessoas que se reconhecem como de risco, como idosos e imunossuprimidos, a recomendação é usar máscara, não só para se proteger contra o Covid-19, mas também contra outros vírus que podem causar complicações", orienta.

George Dimech afirma que o aumento da cobertura vacinal, principalmente entre as crianças, é uma das principais estratégias para reduzir o impacto da Covid-19 nos próximos meses.

Vacinação

A vacinação anual contra covid-19 é obrigatória para as seguintes pessoas:

Idosos a partir de 60 anos - reforço recomendado a cada seis meses;



Gestantes e puérperas - aplicação de uma dose a cada gestação;



Pessoas imunocomprometidas;



Populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas;



Trabalhadores de saúde;



Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores;



Pessoas com deficiência permanente ou comorbidades;



Pessoas em situação de rua;



População privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;



Funcionários do sistema de privação de liberdade.

Quem não se vacinou durante o período pandêmico e deseja receber o imunizante também pode procurar os locais de vacinação.

