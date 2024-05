Estudante Gean Carlos, morto em assalto a ônibus, é eternizado em mural na UFRPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio à dor indescritível da perda precoce do filho, os pais do estudante Gean Carlos Lopes Júnior, de 20 anos, participaram de um ato que cobrou justiça, na manhã desta terça-feira (7), no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A imagem do jovem, morto durante um assalto a ônibus no Centro do Recife, também ficou eternizada em um mural pintado por amigos.

"A dor não vai passar, mas esse acolhimento ameniza um centavinho do que estou sentindo. Não está sendo fácil. Só de pensar que ele tinha a vida pela frente, amava estudar, era um menino de boa índole, gostava dos amigos, ajudava todos, era militante, é doloroso demais para mim. Meu filho era muito amado", disse Sinara Patrícia da Silva, mãe do universitário, em entrevista à TV Jornal.

Gean estudava o quarto período de ciências do consumo da UFRPE, era militante da União da Juventude Socialista e colaborador do Circuito Universitário de Cultura e Arte de Pernambuco (CUCA-PE). Também trabalhava como operador de caixa em uma casa de show. Na noite do dia 1º de maio, pouco depois de entrar no ônibus BRT da linha 2450 - Camaragibe/Conde da Boa Vista, ele foi abordado por três criminosos. Um deles sacou uma faca e o atingiu no abdômen e na perna. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime.

A abordagem criminosa aconteceu no cruzamento das avenidas Guararapes e Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio. A Polícia Militar informou que acionada e fez o socorro da vítima, que faleceu a caminho do Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

"Meu filho realizou meu sonho, que era ser universitário. Ele fez isso por mim. O que mais machuca é que, prestes ao Dia das Mães, o que a gente está passando por isso. Rspero que meu filho não fique só como exemplo, esquecido, para essa violência gratuita que acontece dia a dia no Estado de Pernambuco", afirmou o pai, Gean Carlos Lopes, durante ato realizado na UFRPE.

A imagem do universitário foi colada em um mural no pátio do departamento onde ele estudava.

Familiares e amigos do estudante Gean Carlos Lopes Júnior, de 20 anos, realizam mobilização na UFRPE - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

INVESTIGAÇÕES

A Polícia Civil começou a ouvir testemunhas do assalto que resultou na morte do estudante. Nesta terça-feira, antes de participarem da mobilização na UFRPE, os pais de Gean estiveram no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"O delegado já iniciou a tomada de depoimentos, entre outras diligências necessárias para o esclarecimento do caso, mas ele prefere não passar mais detalhes no momento", informou, em nota, a assessoria da Polícia Civil. Até agora, nenhum suspeito foi preso.

Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas à polícia pelo número: (81) 3184.3561.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 145 roubos a ônibus foram registrados na Região Metropolitana do Recife entre janeiro e abril deste ano.