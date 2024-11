Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vítima seria um empresário do ramo de festas e eventos e foi morta com vários tiros na Avenida Dr. José Rufino, corredor movimentado na cidade

Um homem de aproximadamente 40 anos foi assassinado com diversos tiros por volta das 8h desta quarta-feira (20/11), feriado nacional da Consciência Negra.

O crime aconteceu na Avenida Dr. José Rufino, na altura do bairro de Tejipió, importante corredor da Zona Oeste do Recife. O homem foi assassinado enquanto conduzir um veículo Jeep Compass.

Segundo as primeiras informações sobre o crime, apuradas pela TV Jornal, o homem trafegava pela avenida, quando foi surpreendido por homens que estariam em dois carros e, ainda, com o apoio de um motoqueiro.

Os desconhecidos já chegaram atirando. Diversos tiros foram disparados, matando na hora o homem, que seria um empresário do ramo de eventos e festas. O crime, em plena via pública, assustou as pessoas que passavam ou estavam no local.

Homem é executado com vários tiros em automóvel na Zona Oeste do Recife - Círio Gomes/JC Imagem

A execução foi praticada em frente ao 4º Batalhão de Comunicações do Exército (4º BCom), no sentido subúrbio-Centro da Avenida Dr. José Rufino.

A Polícia Civil de Pernambuco repassou poucas informações sobre o crime, mas garantiu estar investigando. “A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou na manhã de hoje, 20.11, através da Força Tarefa de Homicídios na Capital, a ocorrência de homicídio consumado, no bairro de Tejipió. Um homem de 41 anos, estava no interior do seu veículo, quando foi ferido por disparos de arma de fogo por pessoas em outros dois veículos. Após a realização da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML da cidade e um inquérito policial foi instaurado”.