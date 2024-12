Feminicídio: mulher é espancada e assassinada a facadas no Grande Recife. Companheiro é suspeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais um caso de feminicídio é registrado no Grande Recife. Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta a facadas no início da manhã deste domingo (22/12), em Barra de Jangada, bairro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O principal suspeito do crime, segundo a polícia, é o companheiro da vítima, que a teria agredido fisicamente e assassinado em seguida.

A mulher foi identificada como a dona de casa Maria da Silva, encontrada morta atrás da residência onde morava com o filho de 4 anos, na Rua da Saúde, 55, que fica localizada na Comunidade Curcurana. Por pouco, inclusive, a criança não presenciou o crime, que tem o padrasto como acusado.

Testemunhas contaram à TV Jornal que o casal se mudou para a comunidade há pouco mais de um mês e que as discussões e agressões eram comuns. Nesta madrugada, entretanto, não teriam ouvido nenhum grito ou pedido de socorro da mulher.

E que, após golpear a companheira, o suspeito teria arrastado o corpo da vítima por mais de dez metros e jogado numa área de mangue. A Polícia Civil afirmou estar investigando o crime.