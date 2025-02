Mulher é enforcada até a morte em motel em Olinda; namorado confessou crime

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma mulher foi enforcada até a morte em um quarto de motel em Olinda, no Grande Recife, na noite da segunda-feira (24). O namorado dela, Jefferson José Gomes da Silva, de 27 anos, foi preso pelo feminicídio.

A vítima foi identificada como Madza Batista Rodrigues dos Santos, 25. Segundo informações da Polícia Militar, repassadas à TV Jornal, Jefferson telefonou para a PM e confessou o crime.

Ele foi preso em flagrante pela equipe de Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte na manhã desta terça-feira (25).

Suspeito não demonstrou arrependimento

Segundo a polícia, durante o depoimento, Jefferson afirmou que houve uma discussão entre ele e Madza e que evoluiu para agressão física, resultando na morte dela.

De acordo com policiais, o suspeito não teria demonstrado arrependimento pelo crime durante a prisão.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "a vítima foi encontrada no local sem vida e com marcas no pescoço". O autor foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo feminicídio.

A audiência de custódia de Jefferson José Gomes da Silva deve ocorrer ainda nesta terça (25).

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou a prisão em flagrante delito, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, no dia 25/02, um homem de 27 anos. Ele foi autuado pelo feminicídio consumado de uma mulher de 25 anos, sua companheira, em um estabelecimento hoteleiro, na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. A vítima foi encontrada no local sem vida e com marcas no pescoço. O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça."



Acompanhe as notícias do Jornal do Commercio