Ousadia: Imóveis são furtados perto da sede da SDS, em Santo Amaro, no Recife

Nem mesmo a proximidade com a sede da Secretaria de Defesa Social (SDS), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, tem evitado a atuação da criminalidade. Nos últimos dias, vários imóveis em ruas próximas foram invadidos e furtados, segundo moradores.

A sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica de Pernambuco (Sindgraf-PE), onde também funciona o Sindicato dos Jornalistas do Estado, na Rua do Veiga, foi alvo de um criminoso na madrugada da terça-feira (18). É segunda vez que o imóvel da entidade é furtado.

"A gente presenciou nossa grade arrombada, janela também. E levaram objetos de nossos companheiros jornalistas, como ventilador e celular", relatou Evandro Tavares, presidente do Sindgraf-PE.

A sede da entidade fica a poucos metros da SDS. Na mesma madrugada, o criminoso chegou a subir na casa vizinha e tentou tirar a fiação. Uma câmera de segurança registrou a ação.

Segundo Tavares, à noite não há movimentação no quarteirão e bandidos aproveitam para agir. "A partir das 18h, não tem ninguém na rua, é um abandono."

Ele contou que soube do arrombamento por uma vizinha. Na manhã desta quarta-feira (19), policiais civis estiveram no local para conversar com os representantes do sindicato e começar a investigar os furtos.

Uma outra vizinha viu e também pediu ajuda. Contou que teve a casa arrombada e que pertences como joias, TV e micro-ondas foram levados.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia da Boa Vista está realizando diligências para localizar o suspeito dos furtos.

A Polícia Civil também solicitou que todas as vítimas de furtos registrem boletim de ocorrência para ajudar nas investigações, Dessa forma, na delegacia mais próxima ou por meio da Delegacia pela Internet, no site www.policiacivil.pe.gov.br.

Os casos de furtos perto da SDS não são novidade. Em 2022, após vários arrombamentos, a administração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, localizada na Rua Capitão Lima, colocou uma faixa na entrada com a seguinte frase: "Senhores ladrões, seus companheiros já levaram todos os aparelhos de ar-condicionado desta capela. Não venham perder tempo aqui".

POLICIAMENTO



Procurada, a Polícia Militar informou, em nota, que o bairro de Santo Amaro é diariamente atendido por guarnição ordinária, trio de motopatrulhamento, viatura da Operação Combate às Mortes Violentas Intencionais (MVI) e o GATI, realizando rondas com abordagens.

"A comandante da unidade reforça que há uma viatura específica para o quadrante da Secretaria de Defesa Social", disse a nota.