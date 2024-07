Quanto tempo para ver os efeitos do treino no corpo? Especialista explica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A dúvida de quanto tempo leva para ver os efeitos do treino no corpo é muito comum. Confira abaixo o que especiaista fala sobre o tema!

Quando se trata de iniciar um programa de exercícios, muitos esperam resultados visíveis quase que instantaneamente.

No entanto, entender quanto tempo realmente leva para perceber mudanças físicas pode ser crucial para manter a motivação e ajustar as expectativas.

Quanto tempo leva para ver efeitos do treino no corpo?

Em entrevista ao DailyMail, o fisioterapeuta John Gallucci, CEO da JAG Physical Therapy, nos Estados Unidos, destacou que o tempo para ver os efeitos do treino no corpo pode variar significativamente com base no índice de massa corporal (IMC) de cada indivíduo.

Ele explica que, para pessoas com sobrepeso, resultados tangíveis podem ser observados em apenas duas semanas, desde que combinem exercícios diários de 30 a 40 minutos com uma dieta equilibrada e hidratação adequada.



Diferenças de tempo

Para aqueles com um IMC mais baixo ou já dentro de um peso considerado saudável, os resultados podem demorar um pouco mais para se manifestar.

Gallucci menciona que pessoas mais magras podem levar até quatro semanas para começar a notar mudanças físicas significativas.

Ele ressalta que, nesses casos, os exercícios aeróbicos desempenham um papel crucial não apenas na perda de peso, mas também na manutenção do físico atual.

A constância deve ser a prioridade

É importante ressaltar que o tempo para ver os efeitos do treino no corpo varia de pessoa para pessoa, dependendo dos objetivos pessoais e da composição corporal de cada um.

Para quem deseja emagrecer, exercícios cardio, como a corrida, são ótimas opções também. Veja dicas de como correr 5km em 20 minutos.

O segredo está em manter um compromisso constante com o exercício e uma abordagem equilibrada em relação à dieta, sempre sob a orientação de profissionais capacitados.