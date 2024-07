Conheça os 3 tipos de whey protein e saiba os benefícios de cada opção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entender quais são os tipos de whey protein é essencial para quem deseja aproveitar os benefícios do suplemento proteico. Confira abaixo!

O whey protein, conhecido como suplemento de proteína do soro do leite, tem conquistado cada vez mais adeptos no mundo da nutrição esportiva e da saúde.

Este suplemento é amplamente utilizado por atletas, praticantes de atividades físicas e pessoas que buscam uma dieta mais equilibrada.

O whey protein se destaca pela sua alta concentração de aminoácidos essenciais, especialmente os de cadeia ramificada (BCAAs), que são fundamentais para a recuperação e o crescimento muscular.

Contudo, muitos ainda desconhecem que existem diferentes tipos de whey protein, cada um com características e benefícios específicos.

Quais são os tipos de whey protein?

Em entrevista ao portal SportLife, a nutricionista Beatriz Finizola explicou que existem três principais tipos do suplemento, que são o concentrado, isolado e hidrolisado.

1. Whey Protein Concentrado

O whey protein concentrado é a forma mais básica e menos processada do suplemento.

Ele passa por menos etapas de filtração, o que resulta em uma menor concentração de proteína por porção, geralmente entre 70% e 80%.

Além da proteína, este tipo contém uma quantidade maior de carboidratos, gorduras e lactose.

2. Whey Protein Isolado

O whey protein isolado passa por um processo de filtragem mais rigoroso, removendo a maior parte dos carboidratos, gorduras e lactose.

Isso resulta em uma concentração de proteína por porção que pode chegar a até 90% ou mais. É uma opção popular entre indivíduos que buscam uma proteína mais pura e que possuem intolerância à lactose.

3. Whey Protein Hidrolisado

O whey protein hidrolisado passa por um processo adicional chamado hidrólise, no qual as proteínas são quebradas em peptídeos menores.

Este processo imita a digestão, tornando o suplemento mais fácil de ser absorvido e digerido pelo organismo.

O processo de hidrólise pode diminuir a alergenicidade do whey protein, tornando-o uma opção mais segura para pessoas sensíveis a proteínas do leite. Mas a nutricionista descata que "Mesmo assim, a aceitação vai depender do grau da alergia. É usado também em casos de problemas digestivos. Custo-benefício baixo e sem necessidade caso não tenha uma indicação".