5 mitos sobre o Pilates

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Pilates se tornou uma das atividades físicas mais populares, conquistando adeptos de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Apesar dos seus benefícios para a saúde serem comprovados, surgem muitas dúvidas e mitos sobre a prática.

A prática regular é capaz de promover diversos benefícios para o corpo e a mente, como fortalecimento dos músculos, melhora na postura, na flexibilidade, na resistência física, na saúde mental, entre outros.

A seguir, vamos desvendar alguns dos principais mitos sobre o Pilates, esclarecendo cada ponto para quem deseja iniciar na prática.

1. Pilates emagrece?

Ao contrário do que muita gente pensa, o pilates em si não emagrece. Apesar disso, a prática regular pode trazer diversos efeitos benéficos para o corpo, como tonificação dos músculos, melhora da postura e flexibilidade.

Quando o pilates é combinado a atividades aeróbicas, outro tipo de exercício físico e dieta adequada, a prática pode sim auxiliar no emagrecimento saudável.

2. Pilates é só para mulheres?

Pilates é recomendado tanto para homens quanto para mulheres de diversas faixas etárias e condicionamentos físicos.

Os homens podem se beneficiar de uma melhora na performance em esportes, além de melhora na postura e alívio de dores.

3. Idosos não podem fazer pilates?

Idosos podem sim fazer pilates. A prática é adequada para pessoas de diversas faixas etárias e são muito benéficas para quem está na terceira idade.

Mas, lembre-se: é essencial ter um acompanhamento profissional adequado.

4. Pilates substitui a musculação?

Ambas atividades têm benefícios e efeitos diferentes no corpo. Os especialistas orientam que as duas práticas, na verdade, se complementam e podem ajudar no desempenho de cada uma.

5) Pilates e yoga são as mesmas coisas?

Pilates e yoga são diferentes e têm focos distintos, apesar de terem algumas semelhanças. Você pode praticar inclusive os dois tipos de atividade.

*Fontes: portais Fisio Studio Pilates e Osteopatia SP



Veja mais: Quatro exercícios de pilates para praticar em casa