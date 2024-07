Pilates na parede para secar a barriga: 3 treinos completos em casa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Pilates na Parede é uma modalidade inovadora que vem conquistando adeptos nas redes sociais pela praticidade e os resultados surpreendentes.

Utilizando a parede como apoio, os exercícios proporcionam mais tonificação muscular, melhora da flexibilidade e postura, entre outros benefícios, sem precisar de equipamentos específicos.

A prática também pode ajudar a conquistar a barriga definida e um abdômen mais forte. Com apenas um colchonete e alguns minutos do seu dia, você pode realizar um treino eficaz para fortalecer o core.

3 exercícios básicos para começar:

Prancha:

Fique de bruços com os cotovelos apoiados no chão e antebraços paralelos ao corpo, contraia o abdômen e eleve o corpo, mantendo uma linha reta.

Mantenha a posição por 30 segundos.

Abdominal Reto:

Deite-se de costas com as pernas flexionadas e os pés apoiados no chão, contraia o abdômen e eleve o tronco do chão, como se estivesse tentando alcançar os joelhos com o cotovelo.

Repita 15 vezes.

Ponte:

Deite-se de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Suba o quadril, formando uma linha reta. Mantenha a posição por alguns segundos e retorne.

Repita 10 a 15 vezes.

Treino completo de pilates na parede para perder a barriga

Se preferir, você pode fazer treinos completos em casa. Confira algumas aulas online de pilates na parede com foco em perder a barriga:



Pilates na parede com exercícios abdominais para secar a pochete

Pilates na parede para trincar o abdômen

Pilates na parede para perder a barriga