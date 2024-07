5 Treinos com bola de pilates para fazer em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A bola de pilates, também conhecida como fitball, é um acessório que permite realizar diversos exercícios e trabalhar diferentes grupos musculares.

Exercícios utilizando a bola melhoram a flexibilidade, o equilíbrio e a força central. Com apenas um equipamento, você pode fazer um treino completo e eficaz sem sair de casa.

Entre os benefícios do treino de pilates com bola está a eficácia, já que ele trabalha os músculos de forma profunda e integrada, promovendo a tonificação muscular, o aumento da flexibilidade, a melhora do equilíbrio e da propriocepção.

Treinos completos com bola de pilates em casa

Se você tem vontade de treinar em casa, está com a rotina mais corrida, mas ainda quer manter os exercícios em dia, uma dica é utilizar aulas online.

Há diversas opções com treinos de pilates variados. Confira:

