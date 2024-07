Abdominal canivete: entenda para que serve e como fazer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os exercícios abdominais são essenciais para fortalecer a musculatura do core, contribuindo para a estabilidade e a força do tronco.

Entre as diversas variações, o abdominal canivete se destaca pela sua eficiência e complexidade.

Este exercício é amplamente utilizado por atletas e entusiastas do fitness que buscam melhorar a resistência e a definição muscular da região abdominal.

Benefícios

Fortalecimento do core

O abdominal canivete é um exercício que trabalha intensamente o core, incluindo os músculos abdominais superiores, inferiores e oblíquos.

Em colaboração com o Portal Eu Atleta, a fisioterapeuta Raquel Castanharo deestaca que "Além de proteger a coluna vertebral esses músculos também têm um papel fundamental no movimento dos braços e pernas. Eles fazem com que o tronco fique mais firme e funcione como um bom ponto de apoio para o movimento dos membros."

Melhora da postura

Ao fortalecer os músculos do core, o abdominal canivete também contribui para a melhora da postura.

Uma postura adequada é crucial para evitar dores nas costas e lesões, além de promover um alinhamento corporal correto.

Como fazer o abdominal canivete?

Antes de iniciar o exercício, deite-se de costas em um colchonete ou tapete de exercícios.

Estenda os braços para trás, mantendo-os alinhados com as orelhas. As pernas devem estar esticadas e juntas, formando uma linha reta com o tronco.

Contraia o abdômen e eleve simultaneamente as pernas e o tronco, tentando tocar os pés com as mãos.

O movimento deve ser controlado, evitando balanços ou impulsos bruscos.

No ponto mais alto do movimento, seu corpo deve formar um "V", com as pernas e o tronco fora do chão. Mantenha essa posição por um segundo, sentindo a contração dos músculos abdominais.

Retorno: Retorne lentamente à posição inicial, mantendo o controle sobre o movimento. Evite deixar os pés e os ombros tocarem o chão completamente entre uma repetição e outra, mantendo a tensão muscular.

