Benefícios do cacau: fruto é um aliado para o envelhecimento; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O cacau, além de ser o ingrediente principal do chocolate, é uma fruta rica em nutrientes e compostos bioativos que trazem diversos benefícios à saúde, especialmente no combate ao envelhecimento.

Consumir cacau de forma regular pode contribuir significativamente para a manutenção da juventude e a prevenção de doenças associadas ao envelhecimento.

Aqui abaixo, estão alguns dos principais benefícios do cacau para a saúde:

>> Beterraba ajuda a emagrecer? Conheça 5 benefícios da raiz!

Benefícios do cacau: fruto é um aliado para o envelheicimento; saiba mais

Com informações do portal Metrópoles, de acordo com a pesquisadora Carolina Sánchez Rodríguez, professora de Biologia Celular da Universidade Europeia, estes são os benefícios do cacau para a sua saúde:

1- Rico em Antioxidantes

O cacau é uma das maiores fontes de antioxidantes naturais, como flavonoides, catequinas e epicatequinas.

Esses compostos ajudam a neutralizar os radicais livres no organismo, que são responsáveis pelo dano celular e pelo envelhecimento precoce.

Consumir cacau pode ajudar a proteger as células da pele e do corpo, mantendo uma aparência mais jovem e saudável.

2- Melhora a Saúde Cardiovascular

Os flavonoides presentes no cacau também são benéficos para o sistema cardiovascular.

Eles ajudam a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de doenças cardíacas.

Além disso, o consumo regular de cacau pode ajudar a manter os níveis de colesterol sob controle, promovendo uma saúde cardíaca melhorada.

3- Efeito Anti-inflamatório

O cacau possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação crônica no corpo, um dos principais fatores que contribuem para o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças degenerativas.

A inclusão de cacau na dieta pode ajudar a aliviar dores articulares, melhorar a saúde das articulações e reduzir o risco de doenças inflamatórias.

4- Melhora a Função Cerebral

Estudos sugerem que os flavonoides do cacau podem melhorar a função cerebral, aumentando o fluxo sanguíneo para o cérebro e promovendo a saúde cognitiva.

Isso pode ser especialmente benéfico à medida que envelhecemos, ajudando a manter a memória e a função cognitiva em boas condições.

5- Saúde da Pele

Os antioxidantes do cacau também têm benefícios específicos para a pele.

Eles ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos raios UV, melhoram a hidratação e a circulação sanguínea na pele, e podem até ajudar a reduzir a aparência de rugas e linhas finas.

Isso faz do cacau um aliado poderoso na manutenção de uma pele saudável e jovem.

6- Melhora o Humor e Reduz o Estresse

O cacau contém compostos que podem ajudar a melhorar o humor e reduzir o estresse, como a teobromina e o triptofano, que são precursores da serotonina, o "hormônio da felicidade".

Manter um bom estado emocional é crucial para um envelhecimento saudável, pois o estresse crônico pode acelerar o processo de envelhecimento.

Como Incorporar o Cacau na Dieta?

Para obter os benefícios do cacau, é importante consumi-lo de forma pura ou em produtos com alta concentração de cacau.

Aqui estão algumas dicas de como incorporá-lo na sua dieta:

Chocolate Amargo: Prefira chocolates com pelo menos 70% de cacau.



Cacau em Pó: Adicione cacau em pó sem açúcar a smoothies, iogurtes, aveias e receitas de sobremesas saudáveis.



Nibs de Cacau: Use nibs de cacau em saladas, granolas ou como cobertura para frutas.

VEJA TAMBÉM ESSE VÍDEO: bolo de cenoura de caneca - receita rápida e fácil