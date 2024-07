Vitamina de aveia com morango no café da manhã para emagrecer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A vitamina de aveia com morango pode ser uma boa opção para o café da manhã de quem busca emagrecer de maneira saudável.

Nutritiva e refrescante, essa receita é fácil e rápida de fazer, ótima para quem tem a rotina corrida.

O smoothie de morango e aveia proporciona diversos bons benefícios ao corpo. O morango, ingrediente principal, é pouco calórico, rico em vitaminas e com ação antioxidante.

Além disso, as fibras presentes nessa receita são muito ricas em fibras, perfeitas para ajudar no funcionamento do intestino e no combate da prisão de ventre.

A seguir, aprenda a fazer:

Receita de Smoothie de aveia com morango

Ingredientes

1/4 de xícara de aveia;

5 morangos;

1/4 de xícara de leite;

1 iogurte natural;

Gelo.

Como fazer

Lave bem os morangos.

Coloque os ingredientes no liquidificador e bata bem até adquirir uma boa consistência.

Está pronto e já pode servir.

*Fonte: Vitat



