Pré-treino para emagrecer rápido: descubra as melhores opções!

É comum para quem está começando a fazer academia ter dúvidas sobre a escolha um pré-treino eficaz em dar energia e disposição.

pensando nisso, separamos as melhores opções de pré-treino para emagrecer e seus benefícios para saúde.

Como escolher o pré-treino ideal para a sua rotina?

De acordo com o portal Vivat, em entrevista com a nutricionista Leticia Ramirez, treinar em jejum nem sempre é bom e irá variar de acordo com a sua rotina de alimentação.

Antes, é importante lembrar que não adianta investir em um pré-treino de qualidade, mas não se preocupar com as escolhas alimentares no restante das refeições.

Para escolher o pré-treino adequado para você é necessário consultar um profissional de saúde capacitado.

Assim, você poderá alinhar os seus desejos de forma segura e saudável com alguém irá acompanhar o seu desempenho.

E na hora de escolher, você não deve reduzir drasticamente as calorias que você coloca para dentro, pois não é indicado.

O que comer no pré-treino para emagrecer?

Primeiramente, é importante ressaltar que o emagrecimento só acontece com o déficit calórico.

Isto é, consumir menos calorias do que você gasta ao longo do dia.

Qualquer atividade física aumenta o gasto de calorias do corpo, independentemente da modalidade em questão.

Por isso, se você treina, realmente precisa de mais energia para a prática

Ou seja, o consumo de uma fonte de carboidrato antes do exercício é capaz de ajudar a melhorar o seu desempenho. Mas é claro que existem tipos melhores para isso.

O que comer no pré-treino para emagrecer:



Especialistas em saúde recomendam que você coma os itens a seguir antes do treino:

Frutas in natura (banana, mamão, melão e manga);



Frutas desidratadas (damasco, ameixa, passas e tâmaras);



Pães integrais;



Torradas com queijo ou patês;



Sucos naturais (sem adição de açúcar);



Tubérculos (batata-doce, inhame ou mandioca).

