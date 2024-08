3 petiscos saudáveis para acompanhar as Olimpíadas de Paris

Quem disse que petisco não pode ser saudável? Enquanto torcemos pelos nossos atletas favoritos nas Olimpíadas, nada melhor do que preparar opções deliciosas e nutritivas para acompanhar a competição.

Com ingredientes frescos e receitas criativas, você pode preparar petiscos que saciam a fome e ainda fornecem energia para acompanhar todas as emoções dos jogos.

A seguir, vamos te apresentar diversas opções de petiscos saudáveis e fáceis de preparar para acompanhar as Olimpíadas em casa com os amigos e a família:



Confira!

Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de mandioca.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos.

Retire do forno e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Bolinho de feijão-preto com couve (Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock)

Bolinho de feijão-preto com couve

Ingredientes

500 g de feijão-preto cozido e sem caldo

cozido e sem caldo 500 ml de água

200 g de farinha de mandioca

1 colher de sopa de farinha de trigo integral

1 maço de couve cortado em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Leite integral, farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

Como fazer



No liquidificador, bata o feijão-preto com a água até obter uma mistura homogênea.

Transfira para uma panela e, aos poucos, vá adicionando a farinha de mandioca e a farinha de trigo, mexendo em fogo médio até formar uma massa uniforme. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Com as mãos umedecidas, pegue pequenas porções da massa e abra na palma da mão. Coloque um pouco de couve no centro e modele em formato de bolinha. Repita o processo até acabar a massa.

Passe os bolinhos na farinha de trigo, depois no leite e, por último, na farinha de rosca.

Leve os bolinhos à air fryer pré-aquecida a 180 °C e asse por 15 minutos ou até ficarem dourados.

Torrada de batata-doce

Ingredientes

1 batata-doce descascada e cortada em fatias grossas

Polpa de 1 abacate amassada

amassada 1 ovo cozido, descascado e cortado em fatias

Sal, sementes de chia e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, disponha as fatias de batata-doce e regue com azeite. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média até que fiquem crocantes por fora e macias por dentro.

Retire do forno e transfira para um prato.

Adicione o abacate e o ovo por cima. Tempere com sal e finalize com sementes de chia.