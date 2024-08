Aeróbico intenso aumenta a hipertrofia; entenda por quê

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A hipertrofia muscular, processo pelo qual os músculos aumentam de tamanho devido ao estímulo de treino, é geralmente associada a exercícios de resistência e musculação.

No entanto, uma nova perspectiva tem ganhado destaque no mundo do fitness: a integração do treinamento aeróbico intenso como um aliado na hipertrofia.

Esta abordagem sugere que exercícios cardiovasculares realizados com alta intensidade podem não apenas melhorar a resistência, mas também potencializar o crescimento muscular.

Afinal, cardio é bom para hipertrofia ou não?

Tradicionalmente, o cardio é visto como um componente crucial para a queima de gordura e melhoria da saúde cardiovascular.

No entanto, evidências recentes apontam que, quando realizado de forma intensa, o treino aeróbico pode ter um impacto significativo na hipertrofia muscular.

Isso ocorre porque o exercício cardiovascular intenso contribui para uma melhoria geral na capacidade cardiorrespiratória, que é essencial para otimizar o desempenho em atividades de resistência.

De acordo com Leandro Twin, treinador físico e especialista em dieta, em entrevista ao Portal SportLife, “O cardio feito de forma intensa aumenta sua competência de hipertrofia porque melhora sua capacidade cardiorrespiratória. Quando o seu coração e o seu pulmão estão ‘sobrando’, você consegue levar seu músculo até a exaustão”.

Músculo em Exaustão: O Papel do Cardio Intenso

A exaustão muscular é um estado em que os músculos alcançam seu limite máximo de esforço, o que é crucial para a hipertrofia.

Quando o sistema cardiorrespiratório está bem treinado, o corpo pode suportar treinos mais intensos e prolongados.

Isso significa que os músculos podem ser trabalhados de maneira mais eficaz, permitindo que o treino de resistência alcance a exaustão muscular mais rapidamente e de maneira mais eficiente.

Benefícios do aeróbico intenso

Além de potencializar a hipertrofia, o treinamento aeróbico intenso oferece diversos benefícios adicionais.

Entre eles estão a melhora da eficiência metabólica, aumento da resistência geral e maior capacidade de recuperação.

Incorporar sessões de cardio intenso ao regime de treinamento pode contribuir para um condicionamento físico mais equilibrado e sustentável.

Como fazer?

Para maximizar os benefícios do cardio intenso, é recomendável integrá-lo de forma estratégica ao plano de treinamento.

Isso pode incluir sessões de alta intensidade intercaladas com treinos de força ou exercícios de resistência.

É fundamental adaptar o plano às necessidades individuais e ao nível de condicionamento físico, garantindo que o treino aeróbico não comprometa a recuperação e a eficácia do treinamento de resistência.

