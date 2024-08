Como realizar o exercício de remada baixa? Aprenda os truques na academia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao evitar erros comuns e aplicar as dicas e truques mencionados, você pode maximizar os benefícios deste exercício e progredir treinos de musculação

A remada baixa é um exercício fundamental para fortalecer as costas, especialmente os músculos dorsais, romboides, trapézio e os músculos do antebraço e bíceps.

Executado em uma máquina ou com cabo, esse exercício é ótimo para desenvolver a espessura das costas e melhorar a postura.

Abaixo, está um guia passo a passo para realizar a remada baixa corretamente, incluindo dicas e truques para maximizar seus benefícios.

Saiba como realizar o exercício de remada baixa? Veja as dicas para a academia

Com as informações do site Vivat, você deve realizar o exercício físico da seguinte forma:

Execução da Remada Baixa

Posição Inicial:

Sente-se na máquina de remada baixa, mantendo os pés firmemente apoiados nas plataformas.

Segure a barra ou o cabo com uma pegada firme, mantendo as palmas das mãos voltadas para dentro ou para cima, conforme o tipo de barra.

Mantenha os joelhos ligeiramente dobrados e as costas retas, com o peito erguido e os ombros puxados para trás.

Ajuste da Postura:

Sente-se com a coluna alinhada e contraia os músculos abdominais para estabilizar o tronco.

Evite curvar ou arquear as costas durante o exercício. Mantenha uma postura neutra e o core engajado.

Movimento de Remada:

Comece puxando a barra ou cabo em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao corpo.

Concentre-se em usar os músculos das costas para puxar o peso, não os braços.

Puxe até que a barra ou o cabo toque levemente a parte inferior do tórax ou abdômen.

Pausa e Contração:

No ponto de maior contração, faça uma pequena pausa e aperte os músculos das costas, especialmente os dorsais.

Concentre-se em sentir a contração muscular nas costas e nos ombros.

Retorno Controlado:

Retorne à posição inicial de forma controlada, estendendo os braços e alongando os músculos das costas.

Mantenha o controle do movimento para evitar o uso de impulso ou balanço.

Dicas e Truques para Maximizar os Benefícios da Remada Baixa

Controle a Respiração:

Inspire ao puxar a barra em direção ao corpo e expire ao retornar à posição inicial. A respiração controlada ajuda a manter a estabilidade e a força durante o movimento.

Evite o Uso de Impulso:

Não use o corpo para balançar e puxar a barra. Concentre-se em realizar o movimento com os músculos das costas, mantendo o tronco estável.

Varie a Pegada:

Alterne entre pegadas pronada (palmas para baixo), supinada (palmas para cima) e neutra (palmas voltadas para dentro) para trabalhar diferentes partes dos músculos das costas.

Mantenha os Cotovelos Próximos ao Corpo:

Para ativar melhor os músculos das costas, mantenha os cotovelos próximos ao corpo durante a puxada.

Evite abrir os cotovelos para os lados.

Adapte o Peso:

Escolha um peso que permita realizar o movimento com boa forma e controle. Comece com pesos mais leves e aumente gradualmente à medida que ganha força.

Concentre-se na Contração:

Sinta a contração dos músculos das costas durante cada repetição. Isso ajuda a maximizar a eficácia do exercício e a conexão mente-músculo.

Erros Comuns a Evitar na Academia:

1- Curvar as Costas:

Curvar as costas pode causar lesões. Mantenha a coluna reta e o peito erguido durante todo o movimento.

2- Usar o Impulso:

Evite balançar o corpo para ajudar a puxar o peso. Use os músculos das costas para realizar o movimento de forma controlada.

3- Puxar com os Braços:

Concentre-se em puxar com os músculos das costas, não com os braços. Mantenha os ombros para trás e os cotovelos próximos ao corpo.

4- Negligenciar a Pausa e a Contração:

Não se esqueça de fazer uma pequena pausa no ponto de maior contração e apertar os músculos das costas. Isso melhora a ativação muscular.

