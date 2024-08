Como melhorar a dor nos ossos? Saiba a importância do exercício físico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prática de exercícios físicos é amplamente reconhecida por seus benefícios à saúde.

Movimentar o corpo regularmente não apenas aumenta a força e reduz o risco de doenças cardíacas, mas também desempenha um papel crucial na construção e conservação dos ossos.

Com o envelhecimento, os ossos tendem a enfraquecer, uma condição que pode levar à osteoporose.

Esta doença torna os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas, limitando a mobilidade das pessoas afetadas. Portanto, entender a importância dos exercícios físicos para a saúde óssea é fundamental.

Prevenção da Osteoporose

Osteoporose é uma condição caracterizada pela diminuição da densidade óssea, aumentando o risco de fraturas.

A reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg destaca a importância de uma abordagem multifacetada para a prevenção desta doença. “Ter uma boa alimentação, consumir frutas, verduras, alimentos saudáveis, ingerir alimentos ricos em cálcio, o uso de vitamina D, realizar exercícios são fundamentais para prevenir a osteoporose”, explica Schainberg.

O Papel dos Exercícios na Saúde Óssea

Assim como os músculos, os ossos também se fortalecem com o exercício. O tecido ósseo é vivo e responde ao estímulo físico, tornando-se mais firme e denso.

“Ao caminhar, por exemplo, os ossos das pernas e coluna são fortalecidos. O desenvolvimento do osso vai depender do tipo de exercícios que está sendo executado. Ações com mais impacto têm mais benefícios de fortalecimento ósseo, porém pessoas diagnosticadas com osteoporose devem realizar atividades de baixo impacto, como ioga”, orienta a especialista.

Tipos de Exercícios Recomendados

Os exercícios de maior impacto, como corrida e saltos, são excelentes para aumentar a densidade óssea em pessoas saudáveis.

No entanto, para aqueles com osteoporose ou em risco, atividades de baixo impacto, como caminhada, ioga e hidroginástica, são mais apropriadas para evitar lesões.

É crucial adaptar o tipo de exercício às necessidades e condições específicas de cada indivíduo.

Frequência e Duração dos Exercícios

Para obter benefícios significativos, é recomendado realizar pelo menos 30 minutos de atividade física em quatro ou mais dias por semana.

Estes 30 minutos podem ser realizados de uma só vez ou divididos em três sessões de 10 minutos ao longo do dia.

“Antes de começar os treinos e exercícios, busque a ajuda e indicação de um médico ou profissional da área, para que não haja problemas futuros de má realização dos exercícios”, adverte Schainberg.

