Exercício de pullover: veja os benefícios e a execução correta na academia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Incorporando o pullover corretamente em seus treinos, você pode aprimorar a força da parte superior do corpo e alcançar seus objetivos com eficiência

O pullover é um exercício clássico de musculação que, apesar de ser muitas vezes negligenciado, oferece uma série de benefícios importantes para o desenvolvimento muscular e a melhoria da capacidade respiratória.

Este exercício pode ser realizado com halteres ou no aparelho específico e é eficaz tanto para o treinamento do peitoral quanto para os músculos das costas.

Abaixo, vamos explorar os benefícios e a execução correta do pullover. Confira tudo sobre o exercício físico:

>> Como realizar o exercício de remada baixa? Aprenda os truques na academia

Veja os benefícios do exercício de pullover para os seus músculos

De acordo com o portal Integral Medica, estes são os benefícios e execução do treino:

Benefícios do Exercício de Pullover

Desenvolvimento do Peitoral

O pullover é excelente para alongar e expandir o peitoral, contribuindo para um tórax mais amplo e bem definido.

Trabalha principalmente a parte inferior do peitoral, complementando outros exercícios como o supino.

Fortalecimento dos Músculos das Costas

Além dos peitorais, o pullover também ativa os músculos das costas, especialmente o latíssimo do dorso (latissimus dorsi).

Este exercício ajuda a criar uma silhueta em V, característica desejada por muitos fisiculturistas e entusiastas do fitness.

Melhoria da Capacidade Pulmonar

Ao realizar o pullover, há um aumento na capacidade de expansão da caixa torácica, o que pode melhorar a capacidade respiratória.

É um exercício benéfico para atletas que precisam de uma boa capacidade pulmonar, como corredores e nadadores.

Engajamento do Core

Durante o movimento, o core (músculos abdominais e lombares) é ativado para estabilizar o corpo, contribuindo para um abdômen mais forte.

Isso melhora a postura e a estabilidade em outros exercícios compostos.

Flexibilidade e Mobilidade

O pullover promove a flexibilidade dos ombros e a mobilidade da caixa torácica, prevenindo lesões e melhorando a performance em outros movimentos de empurrar e puxar.

Execução Correta do Pullover

Para aproveitar todos os benefícios do pullover, é crucial realizar o exercício com a técnica correta. Aqui está um guia passo a passo para a execução:

Execução Com Halteres

Posição Inicial:

Deite-se de costas em um banco plano, com os pés firmemente plantados no chão.

Segure um haltere com ambas as mãos, estendendo os braços diretamente acima do peito.

Movimento:

Com os braços ligeiramente flexionados, abaixe o haltere lentamente para trás, passando pela cabeça.

Desça o haltere até sentir um bom alongamento no peito e nos músculos das costas.

Retorno:

Puxe o haltere de volta à posição inicial, usando os músculos do peitoral e das costas.

Mantenha os cotovelos ligeiramente dobrados durante todo o movimento para proteger as articulações.

Execução Com Aparelho (Pullover Machine)

Ajuste do Aparelho

Ajuste o assento e o encosto do aparelho para que suas costas fiquem bem suportadas e suas mãos alcancem confortavelmente as alças.

Posição Inicial:

Segure as alças do aparelho com as mãos e posicione os pés firmemente no chão.

Comece com os braços estendidos para cima, mantendo uma leve flexão nos cotovelos.

Movimento:

Puxe as alças para trás, passando pela cabeça, até sentir um alongamento no peito e nas costas.

Retorne à posição inicial de forma controlada, focando na contração dos músculos trabalhados.

Dicas Adicionais

Respiração: Inspire ao abaixar o haltere ou as alças para trás e expire ao retornar à posição inicial.



Carga: Escolha um peso que permita uma execução controlada e correta, evitando sobrecarregar os ombros.



Alongamento: Inclua alongamentos para os ombros e o peito após o treino para ajudar na recuperação e manter a flexibilidade.

VEJA TAMBÉM ESTE VÍDEO RELACIONADO: como usar as escadas do seu prédio para fazer exercícios