Treino aeróbico antes ou depois da musculação: adapte-se para a academia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A combinação de treino aeróbico e musculação é uma abordagem eficaz para melhorar a forma física, promover a perda de peso e aumentar a força e resistência muscular.

No entanto, uma dúvida comum entre os frequentadores de academias é se devem realizar o treino aeróbico antes ou depois da musculação.

A resposta a essa pergunta depende dos objetivos individuais e das características de cada pessoa.

Vamos explorar os benefícios e considerações de cada abordagem para ajudar você a adaptar seu treino de forma eficaz.

>> Mesa flexora: aprenda a como executar o treino corretamente

Devo realizar o treino aeróbico antes ou depois da musculação? Entenda

De acordo com as informações do site Viva Bem UOL, em entrevista com os educadores físicos Erico Caperuto e Mike Costa, estas são as recomendações para o treino aeróbico:

Benefícios do Treino Aeróbico Antes da Musculação

Aquecimento Eficiente:

Fazer exercícios aeróbicos antes da musculação pode servir como um ótimo aquecimento, aumentando a temperatura corporal e preparando os músculos e articulações para o treino de força.

Maior Queima de Calorias:

Iniciar com o treino aeróbico pode ajudar a queimar mais calorias logo no começo do treino, o que pode ser benéfico para quem está focado na perda de peso.

Melhora da Resistência Cardiorrespiratória:

Colocar o aeróbico no início pode ajudar a melhorar a resistência cardiovascular, o que pode contribuir para um melhor desempenho geral.

Considerações:

Diminuição da Força Muscular:

Realizar exercícios aeróbicos intensos antes da musculação pode diminuir a capacidade de levantar pesos, pois os músculos podem estar fatigados, comprometendo a intensidade do treino de força.

Potencial de Desgaste Muscular:

Dependendo da intensidade e duração do treino aeróbico, pode ocorrer desgaste muscular, o que pode afetar negativamente o desempenho no treino de musculação.

Benefícios do Treino Aeróbico Depois da Musculação



Preservação da Força e Energia:

Fazer musculação primeiro permite que você utilize sua força e energia máximas nos exercícios de levantamento de peso, potencializando o ganho de massa muscular e a força.

Maior Efeito Pós-Queima:

Terminar com o treino aeróbico pode aumentar o efeito pós-queima (EPOC), onde o corpo continua queimando calorias após o término do exercício devido ao aumento do metabolismo.

Foco no Objetivo Principal:

Para aqueles cujo principal objetivo é ganhar massa muscular, realizar a musculação primeiro garante que a energia esteja direcionada para os exercícios de força.

Considerações:

Menor Intensidade no Aeróbico:

Após a musculação, você pode estar mais cansado, o que pode resultar em um treino aeróbico menos intenso.

Aquecimento Adicional:

Pode ser necessário realizar um aquecimento separado antes da musculação para preparar o corpo adequadamente e evitar lesões.

Como Adaptar seu Treino para a Academia?

Para Perda de Peso:

Opção Ideal:

Faça o treino aeróbico antes da musculação. Isso ajudará a maximizar a queima de calorias e aumentar a resistência cardiovascular.

Sugestão:

Realize 20-30 minutos de exercícios aeróbicos, seguidos de 30-45 minutos de musculação.

Para Ganho de Massa Muscular:

Opção Ideal:

Faça musculação antes do treino aeróbico para garantir que você tenha força e energia suficientes para levantar pesos pesados e promover a hipertrofia muscular.

Sugestão:

Realize 45-60 minutos de musculação, seguidos de 20-30 minutos de exercícios aeróbicos de intensidade moderada.

Para Melhorar a Condição Física Geral:

Opção Ideal:

Pode ser benéfico alternar entre as abordagens. Por exemplo, em alguns dias, faça o treino aeróbico antes e, em outros, depois da musculação, para obter os benefícios de ambos os métodos.

Sugestão:

Escute seu corpo e ajuste a intensidade e a duração dos treinos conforme necessário para evitar overtraining e garantir a recuperação adequada.

VEJA TAMBÉM: como usar as escadas do seu prédio para fazer exercícios