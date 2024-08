Pré-treino caseiro: veja receita fácil para garantir energia

Manter a energia elevada antes de um treino é essencial para maximizar os resultados e garantir um desempenho eficaz.

Preparar um pré-treino caseiro é uma excelente maneira de obter os nutrientes necessários de forma saudável e saborosa.



Receita de pré-treino caseiro

O nutricionista Daniel Cady, indica em seu canal do YouTube, um suco energético completo para quem deseja fazer um pré-treino em casa.

Ingredientes

3 maçãs



2 folhas de couve



1 beterraba



Sumo de 1 limão



300 ml de água de coco



1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Lave bem as maçãs, a couve e a beterraba.

Corte as maçãs e a beterraba em pedaços pequenos.

Coloque todos os ingredientes no liquidificador.

Adicione o sumo de limão, a água de coco e o gengibre ralado.

Bata tudo até obter uma mistura homogênea.

Coe se preferir uma textura mais lisa ou consuma diretamente para aproveitar todas as fibras.

"Você pode escolher entre tomar o suco coado se você for treinar logo depois ou tomar com as fibras se não for. Se for treinar em seguida, não é interessante consumir as fibras do suco", explica o especialista.

Benefícios dos ingredientes

Maçãs

As maçãs são ricas em carboidratos saudáveis, fornecendo uma liberação constante de energia durante o treino.

Contêm fibras que ajudam na digestão e na sensação de saciedade, prevenindo fome durante a atividade física.

Couve

A couve é um superalimento cheio de vitaminas A, C e K, além de minerais como cálcio e ferro.

Esses nutrientes são fundamentais para a saúde óssea, a imunidade e a função muscular, tornando a couve uma excelente adição a qualquer pré-treino.

Beterraba

A beterraba é conhecida por melhorar a circulação sanguínea e aumentar a resistência física devido ao seu alto teor de nitratos.

Estes compostos ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de oxigênio e nutrientes para os músculos durante o exercício.

Limão

O sumo de limão é uma fonte abundante de vitamina C, um antioxidante que fortalece o sistema imunológico.

O limão ajuda na digestão e na desintoxicação do organismo, preparando o corpo para o esforço físico.

Água de coco

A água de coco é conhecida por sua capacidade de hidratar e repor eletrólitos perdidos durante o exercício.

Contém potássio, sódio e magnésio, essenciais para manter o equilíbrio hídrico e a função muscular adequada.

Gengibre

O gengibre é um anti-inflamatório natural que pode ajudar a reduzir a dor muscular e a inflamação após o treino.

