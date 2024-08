3 exercícios para braço flácido na academia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com dedicação e a escolha de exercícios corretos, é possível alcançar braços mais firmes e tonificados, reduzindo a flacidez e melhorando a autoestima

Com o passar dos anos, é comum que a pele dos braços perca elasticidade e tonicidade, levando ao temido "braço flácido".

Esse problema é especialmente frequente entre as mulheres, devido às diferenças hormonais que influenciam a composição muscular.

Embora seja possível combater essa flacidez e fortalecer os músculos dos braços, o processo requer dedicação, disciplina e a escolha dos exercícios corretos.

"Comparado com os homens, nós, mulheres, temos baixos níveis de testosterona, que é o hormônio diretamente associado à hipertrofia muscular. Por isso, esse aumento dos membros superiores só acontece para mulheres que treinam com frequência e com carga bastante elevada", explica a professora de educação física, Alessandra Dias, em entrevista ao Portal Terra.

Exercícios para braços flácidos

Esses exercícios, indicados pela treinadora Alessandra Dias, são ideais para quem deseja fortalecer e definir os músculos dos braços na academia.

1. Elevação lateral

A elevação lateral é um exercício fundamental para fortalecer os músculos dos ombros e, consequentemente, ajudar a combater a flacidez dos braços.

Ao realizar esse movimento, você trabalha o músculo deltoide, que é responsável pela aparência firme e tonificada dos ombros.

Para executar a elevação lateral, mantenha os braços ao lado do corpo e eleve-os lateralmente até que fiquem na altura dos ombros.

2. Supino

O supino é um exercício que foca principalmente nos músculos do peitoral, mas também envolve os tríceps, que são cruciais para a definição dos braços.

Este exercício pode ser realizado de várias formas, incluindo supino reto, inclinado ou declinado, dependendo da área que se deseja enfatizar.

No supino, a posição dos braços e a técnica de execução são essenciais para garantir que os músculos corretos sejam trabalhados, minimizando o risco de lesões.

3. Remada fechada

A remada fechada é um excelente exercício para trabalhar os músculos das costas, incluindo o trapézio e o grande dorsal, além de ativar significativamente os bíceps.

Ao realizar a remada fechada, é importante manter as costas retas e contrair os músculos abdominais para garantir a eficácia do movimento e evitar sobrecarga na coluna.

Esse exercício pode ser realizado com barra ou em máquina, dependendo da disponibilidade e preferência.

A importância da regularidade e da progressão no treino



Para alcançar resultados duradouros e significativos na tonificação dos braços, é essencial que os exercícios sejam realizados de forma regular e com progressão de carga.

Como mencionado pela professora Alessandra Dias, o aumento da massa muscular nos membros superiores para mulheres requer não apenas frequência, mas também a utilização de cargas desafiadoras.

Portanto, à medida que o corpo se adapta ao treinamento, é crucial aumentar gradativamente o peso utilizado nos exercícios para continuar estimulando o desenvolvimento muscular e combatendo a flacidez.

