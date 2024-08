Yoga para iniciantes: 4 posturas que você precisa conhecer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Essas cinco posturas fornecem uma base sólida para o desenvolvimento na prática do yoga. Com dedicação e calma, é possível evoluir.

A prática de yoga tem ganhado cada vez mais adeptos, seja pela busca por um estilo de vida mais saudável, pela redução do estresse ou pela melhoria da flexibilidade e força do corpo.

Iniciantes muitas vezes se deparam com um vasto universo de posturas, nomes complexos e sequências que parecem desafiadoras.

No entanto, a essência do yoga está em sua simplicidade e na conexão entre corpo, mente e respiração.

Para quem está começando, é importante iniciar com posturas básicas que não apenas ajudam a construir uma base sólida, mas também proporcionam os benefícios essenciais da prática.

Posturas de Yoga para iniciantes

No canal do YouTube NAMU, a professora Renata Zanotto, especialista em yoga, compartilha uma série de posturas fundamentais para quem deseja começar essa jornada.

Estas posturas, além de acessíveis, promovem o alinhamento corporal, fortalecem músculos chave e acalmam a mente.

Confira abaixo quatro dessas posturas essenciais e entenda como cada uma pode contribuir para o seu desenvolvimento na prática do yoga.

1. Sukhasana

A Sukhasana, também conhecida como "postura fácil" ou "postura confortável", é uma das posturas mais básicas do yoga, ideal para iniciar a prática e preparar o corpo para meditações mais longas.

Esta postura simples envolve sentar-se no chão com as pernas cruzadas e a coluna ereta.

Apesar de sua simplicidade, a Sukhasana é poderosa em seus efeitos, promovendo o alinhamento da coluna, melhorando a concentração e ajudando a acalmar a mente.

2. Dandasana

O Dandasana, ou "postura do bastão", é fundamental para o alinhamento adequado do corpo em todas as posturas sentadas.

Nesta postura, você se senta com as pernas estendidas à frente e as mãos ao lado do corpo, pressionando suavemente o chão.

Embora pareça simples, o Dandasana exige força nos músculos das costas e pernas, além de promover a flexibilidade dos quadris e dos tornozelos.

>> Pilates define o corpo? Veja 3 exercícios que auxiliam na definição



3. Malasana

A Malasana, ou "postura do agachamento", é uma postura que desafia e fortalece os músculos das pernas, enquanto promove a abertura dos quadris.

Essa postura é especialmente útil para alongar a parte interna das coxas e melhorar a mobilidade dos quadris.

Além disso, a Malasana estimula a digestão e pode ser uma ótima postura para praticar após as refeições.

4. Adho Mukha Svanasana (cachorro olhando para baixo)

O Adho Mukha Svanasana, popularmente conhecido como "cachorro olhando para baixo", é uma das posturas mais icônicas e praticadas no yoga.

Esta postura envolve ficar de quatro, levantar os quadris em direção ao céu, formando uma forma de "V" invertido com o corpo.

É uma postura rejuvenescedora, que alonga todo o corpo, especialmente as costas, os ombros e as pernas, além de ajudar a melhorar a circulação sanguínea.

VEJA TAMBÉM: