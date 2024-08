3 receitas coreanas para fazer em casa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com sabores intensos, apresentação colorida e vibrante e variedade de ingredientes marcam as principais características da comida coreana

Quem nunca se encantou com a rica culinária coreana? Seja pelos sabores intensos, pela apresentação vibrante ou pela variedade de ingredientes, a comida coreana conquistou paladares ao redor do mundo.

Neste artigo, vamos te apresentar três receitas coreanas fáceis e deliciosas, perfeitas para você preparar no conforto da sua casa.

Com ingredientes simples e um passo a passo descomplicado, você poderá explorar os sabores autênticos da culinária coreana.

Mandu

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de colher de chá de sal

450 ml de água

Recheio

300 g de tofu picado

picado 10 folhas de repolho chinês

300 g de broto de soja

50 g de noodle de soja

100 g de cebolinha picada

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de alho descascado e picado

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

Água para cozinhar

Modo de preparo

Cozinhe o repolho e o broto de soja no vapor até que fiquem macios. Em outra panela, coloque os noodles de soja, cubra com água e leve ao fogo médio até ferver.

Cozinhe por cerca de 6 minutos, depois escorra e reserve. Pique o repolho, o broto de soja e os noodles com uma faca e coloque-os em um recipiente.

Acrescente o tofu, o alho, a cebolinha, o óleo de gergelim, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve.

Para a massa, bata todos os ingredientes na batedeira por 5 minutos. Transfira a massa para um recipiente, cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos.

Em seguida, abra a massa em uma superfície lisa com a ajuda de um rolo, até que fique bem fina.

Corte círculos de 10 cm e recheie com os legumes. Feche as bordas com um pouco de água e cozinhe no vapor por 15 minutos.

Sigeumchi-namul

Ingredientes

1 l de água

1 colher de chá de sal

Folhas de 1 maço de espinafre

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e cortada em fatias

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de sementes de gergelim torradas

Água e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as folhas de espinafre em água fervente por 45 segundos. Retire as folhas e mergulhe-as em um recipiente com água e gelo para parar o cozimento.

Em seguida, coloque as folhas em um recipiente, adicione os demais ingredientes e misture bem.



Kimchi