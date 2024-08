3 receitas com tortilha fáceis e práticas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba como fazer lanches e pratos principais deliciosos perfeitos para qualquer ocasião de maneira criativa e com ingredientes saborosos

As tortilhas vão muito além dos tradicionais tacos. Elas podem ser a base para diversas receitas criativas e deliciosas, desde lanches rápidos até pratos principais elaborados.

Se você está em busca de novas ideias para variar o cardápio diariamente, não pode deixar de conferir as três receitas a seguir para utilizar o ingrediente de maneira diferente. Veja:

Tortilha de frango com requeijão

Ingredientes

1 tortilha

100 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de requeijão

3 folhas de alface

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, aqueça a tortilha por cerca de 1 minuto de cada lado. Depois, espalhe o requeijão de maneira uniforme sobre a tortilha.

Coloque o frango desfiado por cima e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as folhas de alface sobre o frango.

Dobre a tortilha ao meio e pressione levemente para selar.

Tortilha de atum e abacate

Ingredientes

1 tortilha

1/2 abacate fatiado

120 g de atum escorrido

1 colher de sopa de maionese

1 colher de chá de suco de limão

1/2 xícara de folhas de rúcula

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misturar o atum com a maionese e o suco de limão em uma tigela pequena. Aqueça a tortilha rapidamente de ambos os lados em uma frigideira em fogo baixo.

Espalhe a mistura de atum sobre a tortilha.

Adicione as fatias de abacate e as folhas de rúcula por cima. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Enrole a tortilha, corte ao meio e sirva.

Tortilha de carne com queijo e pimentão Ingredientes 1 tortilha

100 g de carne moída

1/4 de xícara de queijo muçarela ralado

1/4 de xícara de pimentão vermelho cortado em tiras

1/4 de xícara de cebola-roxa cortada em fatias finas

1 colher de chá de molho de pimenta

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a carne moída até dourar. Acrescente o pimentão e a cebola-roxa, cozinhando por mais 3 minutos até que os vegetais fiquem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de pimenta e reserve. Em outra frigideira, aqueça a tortilha em fogo médio por 30 segundos. Coloque a mistura de carne e vegetais sobre a tortilha e polvilhe o queijo. Dobre a tortilha ao meio e aqueça por mais 1 minuto, até o queijo derreter. *Com informações do portal Edicase

Confira mais: Receitas Low carb