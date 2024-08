Lotofácil 3170 desta quinta (01/08) com premiação de R$ 5 milhões; confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Caixa sorteia hoje, a partir das 20h, as quinze dezenas milionárias da edição 3170 da Lotofácil; a edição conta com prêmio acumulado

Nesta quinta-feira (01), a Caixa realiza o concurso 3170 da Lotofácil.

Esta modalidade oferece premiações especiais para os concursos de final 0.

Sempre que uma edição acumula, uma parte do valor é destinado a estes concursos.

Por isso, apesar da Lotofácil passada não ter acumulado, o prêmio do concurso 3170 está estimado em R$ 5 milhões.

O sorteio das dezenas premiadas acontece hoje, a partir das 20h, no Espaço da Sorte e conta com transmissões ao vivo.

Para realizar um jogo, os interessados devem acessar o site das Loterias Caixa, ou jogar por meio de uma lotérica física.

Resultado da Lotofácil de hoje (quinta, dia 01 de agosto)

01-12-15-14-09-21-17-02-08-22-05-10-25-16-06.

A Caixa disponibiliza os próprios canais oficiais no Youtube e no Facebook para que os apostadores possam acompanhar ao vivo o sorteio.

As transmissões começam a partir das 20h, no horário de Brasília.

Em quais dias têm Lotofácil?

A Caixa realiza as edições regulares desta loteria de segunda a sábado, a partir das 20h.

O prazo limite para realização de apostas é até às 19h do dia do sorteio.

Como funciona a Lotofácil?

O volante desta modalidade conta com 25 dezenas disponíveis para marcação.

Os jogadores podem escolher de 15 a 20 delas para marcar e tentar sua sorte.

Os preços das apostas variam entre R$ 3,00 e R$ 46.512,00, aumentando de acordo com a quantidade de números selecionados.

No fechamento de cada edição, a Caixa sorteia 15 dezenas milionárias. Quem tiver marcado todas, leva para casa o prêmio principal.

Apostas que constarem a partir de 11 acertos também recebem premiação.

Modos alternativos de jogo na Lotofácil

Os jogadores têm a opção de participar em modalidades alternativas: o Bolão, a Teimosinha e a Surpresinha.

O Bolão é a única modalidade que realmente aumenta as chances de ganhar, uma vez que é uma aposta coletiva em que várias pessoas jogam juntas.

Se algum participante acertar os números sorteados, o prêmio é dividido igualmente entre todos os envolvidos.

A Teimosinha é ideal para aqueles que preferem jogar sempre com os mesmos números, permitindo que o apostador continue com as mesmas dezenas nos próximos concursos.

Por último, a Surpresinha é recomendada para quem está indeciso ou com pouco tempo e prefere que o sistema escolha os números aleatoriamente.

Para mais informações sobre como funcionam a Teimosinha e a Surpresinha, consulte um guia completo clicando aqui.

Recomendações e advertências

É importante ressaltar que loterias são jogos que dependem unicamente de sorte.

Mesmo que seja investido um alto valor em apostas, não há nenhuma garantia de retornos financeiros lucrativos.

Por isso, é recomendável que não seja gasto um valor que comprometa seu orçamento familiar.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria