Estrutura provisória será montada para missa em memória das vítimas do desabamento no Morro da Conceição"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma estrutura provisória será montada, neste sábado (31), no Morro da Conceição, para a celebração da missa em memória das vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Ao todo, 28 pessoas ficaram feridas e duas morreram no local, segundo dados atualizados pela Prefeitura do Recife.

A celebração, que ocorrerá às 18h, será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e concelebrada pelo reitor do Santuário, padre Emerson Borges CSSR. O prefeito do Recife, João Campos, afirmou que as equipes do Executivo municipal já estão trabalhando para montar o espaço onde será realizada a missa.

"De forma imediata, a nossa equipe já vai começar a retirada dos alambrados da quadra, também fruto de uma construção da Prefeitura do Recife com a Igreja, para erguer uma estrutura provisória para a celebração da missa aqui na quadra. A Prefeitura vai colocar coberta, iluminação e sim, para que a partir de hoje (sábado), às 18h, possa ser realizada a primeira celebração com dom Paulo Jackson", afirmou Campos.

O gestor também explicou como será feita a remoção da estrutura que cedeu. "Hoje começamos o trabalho de demolição daquilo que sobrou. Temos uma equipe especializada sendo liderada pela Secretaria de Infraestrutura, uma empresa responsável e especialista em demolição que vai fazer todo o serviço. A Polícia Científica já liberou a área para que a Defesa Civil possa entrar no local", declarou João Campos.

Empresa de placas solares se pronuncia após desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Empresa de placas solares se pronuncia após desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Prefeitura do Recife inicia remoção de estrutura no Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Prefeitura do Recife inicia remoção de estrutura no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Padre Cosmo faz oração por vítimas de tragédia no Morro da Conceição Leia Também

"Vamos fazer uma cama de brita para poder forrar o material e subir com uma retroescavadeira hidráulica, para poder entrar e cortar a estrutura metálica. A princípio, vamos tentar preservar a lateral que sofreu um dano menor. Vamos fazer toda essa limpeza", completou o prefeito.

As equipes operacionais da Defesa Civil iniciaram o processo de avalição da estrutura preservada do santuário para definir a melhor abordagem para a remoção dos destroços. O objetivo é elaborar procedimentos técnicos que permitam a retirada dos materiais com o menor impacto possível sobre o que restou da estrutura. Este trabalho se estenderá pelos próximos dias.

"Será feito um acesso lateral para permitir a entrada das máquinas e profissionais. Por ser um serviço que precisa ser feito com muito cuidado, o prazo de conclusão fica em torno de 30 dias", afirma o secretário executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar.

A Prefeitura do Recife iniciou a montagem de uma estrutura temporária para permitir a continuidade das atividades do Santuário de Nossa Senhora da Conceição - Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Boletim sobre o estado de saúde das vítimas

A tragédia ocorreu durante a distribuição mensal de cestas básicas no local. Duas pessoas morreram no local: Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informou, que das 25 pessoas atendidas nas unidades estaduais de saúde após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, 18 já receberam alta, 2 evadiram-se das unidades e 5 permanecem recebendo assistência nos hospitais Getúlio Vargas, Santo Amaro e Memorial Jaboatão.

No Hospital Getúlio Vargas, 4 pacientes deram entrada na noite de ontem, dois receberam alta hoje (31) e os outros dois estão em observação. Um homem e uma mulher, de 80 e 43 anos, respectivamente, passaram por avaliação do cirurgião, acompanhamento ambulatorial das fraturas e permanecem com quadros de saúde considerados estáveis.

No Memorial Jaboatão, a paciente mulher, 49 anos, encontra-se em observação. Está consciente, orientada e estável. No Hospital da Restauração, onze pessoas, com idades entre 4 e 76 anos, foram atendidas. Nove pacientes receberam alta entre a tarde de ontem e a manhã deste sábado. Outras duas mulheres, de 51 e 66 anos, foram transferidas para o Hospital Santo Amaro. As informações são referentes a última atualização feita até as 10h30.

Os profissionais estão de plantão na Unidade de Saúde da Família (USF) José Bonifácio dos Santos, ao lado do Santuário, para acolher as pessoas e iniciar os acompanhamentos.