Velório do motociclista morto em sinistro de trânsito na Bomba do Hemetério é marcado por revolta e dor

Com informações dos repórteres da TV Jornal Rodrigo de Luna e Gabriel Ferreira

O velório de Jeferson Leite de Souza, 28 anos, foi realizado nesta quarta-feira (23) no Cemitério de Santo Amaro, no Recife. Jeferson faleceu após ser atingido por um carro na Bomba do Hemetério, enquanto seguia para o trabalho.

O motorista envolvido no sinistro (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT e CTB) é Adriano Pereira dos Santos, 54 anos, que foi preso em flagrante sob suspeita de embriaguez.

Jeferson estava acompanhado de um colega, de 59 anos, que estava no carona e conseguiu sair com vida, e foi levado ao hospital com dores e escoriações.

O motociclista não teve chance de ser socorrido, já que o impacto o deixou imprensado entre o veículo e um poste.

Prisão preventiva é decretada para o motorista

Durante o velório, a família de Jeferson recebeu a notícia da audiência de custódia, que aconteceu nesta manhã no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, que decidiu manter Adriano preso. O motorista foi enviado para o Centro de Triagem de Abreu e Lima (Cotel).

Em nota à imprensa, o Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou que Adriano já estava com a carteira de motorista suspensa por infrações de trânsito. Ou seja, não podia estar conduzindo o veículo.

Confira a nota na íntegra:

"Em audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (23/10) no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de Adriano Pereira dos Santos, para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Ele foi encaminhado para o Cotel.

O suspeito foi preso em flagrante no Recife após um acidente de trânsito, no qual um motociclista morreu. Adriano Pereira dos Santos dirigia o carro envolvido na colisão na manhã desta terça-feira (22), na Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife. Segundo o termo da prisão em flagrante, ele apresentava sinais de embriaguez e já estava com a carteira de habilitação suspensa, por infrações de trânsito."



Familiares esperam justiça

Para os familiares, a decisão trouxe um pequeno alívio, mas ainda há incerteza quanto à pena que será aplicada ao motorista. O irmão gêmeo de Jeferson, Juliano Souza, desabafou emocionado. “Eu creio que ele vai pagar por tudo que ele fez. Destruiu a família”.

Jeferson não tinha filhos. Deixou uma esposa, além do restante da família. Durante o velório, o sentimento de revolta ficou evidente entre os familiares, que agora depositaram suas esperanças na Justiça, para que o motorista seja responsabilizado pela tragédia.