O São João de Caruaru e a presença marcante da TV Jornal

O São João de Caruaru é um dos maiores e mais tradicionais festejos juninos do Brasil. Conhecida como a "Capital do Forró", a cidade recebe milhares de turistas e moradores que celebram a cultura nordestina com muita música, dança e gastronomia típica.



Há décadas, a TV Jornal marca presença neste grande evento, levando ao público uma cobertura completa dos principais momentos da festa.

A TV Jornal acompanha de perto toda a programação do São João de Caruaru, com reportagens especiais, transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos que capturam a essência da festa.

Seja no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, no tradicional Alto do Moura, ou nos festejos na zona rural, a emissora leva a emoção e a energia do São João para quem está em casa.



"O movimento econômico, contato e a conexão com Pernambuco que um evento como o São João provoca não só aqui no estado, mas para todo o país, nos motiva ainda mais a querer estar conectado a grandiosidade que esse evento promove. Esse ano a gente não só irá se conectar ao São João de Caruaru, mas também ao de Petrolina, Arcoverde, Santa Cruz e Recife, fazendo com que quem nos acompanha em todas nossas redes, seja no digital, seja na televisão, seja no rádio, seja no jornal, possa acompanhar durante todo o mês tudo que acontece em movimentação cultural. Fora isso, o projeto é um sucesso comercial e tem grande atratividade para as marcas que querem se conectar com o público pernambucano", diz Carlos Humberto, diretor comercial do SJCC.

Transmissão de Shows ao Vivo



A TV Jornal garante que os telespectadores possam curtir os principais shows juninos diretamente de suas casas. A transmissão acontece sempre aos sábados, com quatro edições para o interior e duas para o Recife, no horário de meia-noite às 2h da manhã.



Camarote TV Jornal: Tradição e Exclusividade



Há mais de 20 anos, a TV Jornal promove uma experiência única para convidados especiais no Camarote TV Jornal, um dos espaços mais cobiçados do evento. Empresários, personalidades e parceiros da emissora desfrutam de um ambiente exclusivo, com visão privilegiada dos shows e um atendimento diferenciado. São 100 lugares privilegiadíssimo.



Presença Multiplataforma



Além da cobertura na TV, a TV Jornal intensifica sua presença digital, com conteúdos exclusivos nas redes sociais, entrevistas com artistas, bastidores e interatividade com o público. O São João de Caruaru ganha ainda mais força através de vídeos, transmissões ao vivo e engajamento digital, aproximando ainda mais os espectadores da festa.

O Compromisso da TV Jornal com a Cultura Nordestina



Com essa cobertura completa, a TV Jornal reafirma seu compromisso com a valorização da cultura e das tradições pernambucanas. Mais do que um evento, o São João de Caruaru representa a identidade do povo nordestino, e a TV Jornal tem o orgulho de contar essa história, ano após ano, com credibilidade, emoção e inovação.