Bolsonaristas recuperam vídeo de Deolane Bezerra ao lado de Lula

Após toda repercussão com a prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã da quarta-feira (4), políticos e parlamentares bolsonaristas resgataram um vídeo em que Deolane aparece ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, estava como candidato à presidência da república em 2022.

No vídeo citado, Deolane mostra-se como grande apoiadora do atual presidente. Com um ar de felicidade e emoção, ela diz “Alô mãe! Venci na vida” e Lula responde com tom de risada: “Esquece, o pai tá estourado”.

Após a prisão, vários parlamentares e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro publicaram em suas redes sociais o vídeo em questão. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou nos stories do instagram a foto deles juntos. Na legenda, o parlamentar escreveu “nem todo petista, mas sempre um petista”.

Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal e filho do ex-presidente Bolsonaro, resgatou o vídeo e disse: “quem anda com porco come farelo. Leão anda com leão e urubu anda com urubu. No meio do esquema foram bloqueados mais de R$ 2 bilhões. Quantos hospitais e escolas não se construiria com esse dinheiro?”, disse na legenda.

Mario Farias (PL), Cris Tonietto (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) também se manifestaram nas redes sociais.

DEOLANE BEZERRA É PRESA NO RECIFE