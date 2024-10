Debate da Globo em São Paulo: transmissão online gratuita, horário, regras e quem participa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Rede Globo promove, nesta quinta-feira (3), debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo; confira os detalhes da transmissão

Nesta quinta-feira (3) a TV Globo promove debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A transmissão iniciará logo após a novela Mania de Você, por volta das 22h, sob o comando do jornalista César Tralli.

O debate pode ser assistido gratuitamente na televisão aberta, no g1 e no Globoplay. A transmissão também acontecerá na GloboNews.

Quem participa?

De acordo com a legislação eleitoral, precisam ser convidados pelos veículos de imprensa os candidatos cujos partidos tenham pelo menos cinco deputados federais eleitos.

Dessa maneira, as emissoras não necessitam convidar candidatos como Pablo Marçal, pivô de confusões nos últimos encontros dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que não possui nenhum representante no Congresso.

Contudo, além de seguir a legislação, a Rede Globo decidiu convidar os candidatos que alcançaram pelo menos 6% da intenção dos votos na última pesquisa da Quaest, divulgada na última segunda-feira (30).

Assim, confirmaram presença os seguintes candidatos:

Datena (PSDB);

Guilherme Boulos (PSOL);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Nunes (MDB);

Tabata Amaral (PSB).

Regras do debate

A Rede Globo instituiu quatro blocos para o debate, o primeiro e o terceiro com tema livre. O candidato que começa perguntando será sorteado previamente e dirigirá seu questionamento para outro candidato de sua escolha.

Os candidatos seguintes perguntam para quem ainda não tiver respondido naquele bloco. Todos devem fazer uma pergunta e responder a uma questão em cada bloco.

No segundo e quarto bloco, as perguntas terão temas definidos, seguindo a mesma dinâmica, com o mediador sorteando o tema que será abordado.

Tempo das perguntas e respostas

40 segundos para fazer as perguntas;

1 minuto e 40 segundos para a resposta;

1 minuto e 15 segundos para a réplica;

1 minuto para a tréplica.

Ao final do último bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais.

Entrevistas pós-debate

Após o debate, os candidatos serão encaminhados, individualmente, para uma coletiva de imprensa com duração de 5 minutos cada. A ordem foi definida por sorteio na presença de representantes dos candidatos: