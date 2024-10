Cientista político diz que João Campos terá ainda mais facilidade para aprovar projetos nessa segunda gestão; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O professor e cientista político Antônio Fernandes avaliou o tamanho da vitória do prefeito do Recife, João Campos (PSB), nas eleições 2024, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (7).

Para o especialista, apesar de já esperada, a reeleição do prefeito é bastante significativa, sobretudo, para o Partido Socialista Brasileiro.

João obteve 78,11% dos votos válidos. "É a maior vitória no primeiro turno, na capital pernambucana, desde a redemocratização. O prefeito ultrapassou 70% no primeiro turno, então foi uma vitória significativa e conseguimos ver isso nos resultados para a Câmara Municipal", disse.

Segundo Antônio Fernandes, João Campos também ajudou no crescimento de cadeiras para o PSB na Casa Legislativa, o que pode facilitar o governo no próximo mandato.

"Quando olhamos para as eleições de 2020, dos cinco primeiros colocados para a Casa de José Mariano [Câmara], apenas um era do PSB, que era Romerinho Jatobá. Em 2024, dos cinco primeiros, quatro são nomes do PSB. Então, quando olhamos para o cenário local, vemos que o prefeito João Campos conseguiu uma vitória maiúscula e ampliou a quantidade de cadeiras do PSB na Câmara, mesmo com a redução de cadeiras na Casa", afirmou.

Vale ressaltar que o número de cadeiras na Câmara do Recife diminuiu por conta da diminuição na população do município, como divulgado pelo Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa trouxe uma queda de 3,17% na quantidade de habitantes da cidade em relação a 2010, data do último Censo.

Crescimento da oposição

Apesar do crescimento proporcional do PSB, na Casa, com 15 vereadores para 37 cadeiras, e da reeleição de João Campos, o crescimento da oposição mostra que nem tudo são flores.

O Partido Liberal (PL), de Gilson Machado, por exemplo, subiu de dois vereadores para quatro; o Partido Social Democrático (PSD) teve seus dois nomes reeleitos; o Partido Novo também fez dois vereadores, entre outros.

Sobre isso, o cientista político disse que os nomes que foram eleitos devem fazer uma oposição mais forte ao prefeito, mas que não devem dificultar na aprovação dos projetos.

"Os nomes que foram colocados vão, ao que tudo indica, fazer uma oposição mais forte ao prefeito João Campos. Mas quando a gente olha, exatamente, a dinâmica da Câmara Municipal, o número de vereadores eleitos, não só do PSB, mas também da base do prefeito, dão uma maioria confortável para que ele consiga ter uma aprovação de projetos importantes nessa segunda gestão", disse.

PSB de João x PSDB de Raquel

O cientista também citou a queda do PSB no cenário estadual. O partido foi o que mais perdeu prefeituras em Pernambuco e, em 2026, deve ter o próprio João Campos disputando o governo do Estado contra Raquel Lyra (PSDB).

"Mesmo com o PSB perdendo essa força a nível estadual, como partido que mais perdeu prefeituras, manteve, com força, a cidade do Recife, que continua sendo, desde a perda do governo do Estado, em 2022, o polo principal do partido aqui", relatou.

Em contrapartida, o partido da governadora ganhou 27 prefeituras no Estado, e ela ainda tem apoio de mais duas siglas que estão entre as que mais ganharam prefeituras em Pernambuco nessas eleições.

"Se olharmos para a para a dinâmica estadual, o PSDB, mesmo que, talvez, com um certo distanciamento [do cenário das maiores cidades], conseguiu ampliar o seu número de prefeituras. Quando a gente observa os cinco partidos que conseguiram ter um avanço nas prefeituras de Pernambuco, a gente vê o PSDB, que ganhou 27 cadeiras, o Republicanos, que conseguiu 10, o PP, oito, e o PSD e o Podemos, cinco", afirmou.

João Campos reeleito

O atual prefeito do Recife João Campos (PSB) foi reeleito quando a apuração das urnas ainda estava em 71,96%, tendo 77,46% (511.481 votos). Com 100% das urnas apuradas, o percentual subiu para 78,11% (725.721 votos).

Com isso, o filho do ex-governador Eduardo Campos tem direito a mais quatro anos de governo na cidade do Recife, caso decida não se candidatar ao governo de Pernambuco em 2026.

Se o prefeito for o escolhido pelo PSB para enfrentar Raquel Lyra, os dois últimos anos de mandato, na capital, passam a ser de Victor Marques (PCdoB), vice-prefeito da cidade a partir de 1° de janeiro.