Haddad diz acreditar que tramitação do projeto do IR será tranquila

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (20) que a tramitação do projeto que isenta de Imposto de renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês deve no Congresso deve ser tranquila. Ele argumentou que o texto foi "muito bem recebido" e deve ter facilidade em avançar, pela sua natureza de justiça tributária. Ele enfatizou ainda que, após a apresentação do texto, o dólar caiu e a Bolsa subiu.

"A proposta foi, na minha opinião, muito bem recebida, porque quem vai pagar essa conta é quem hoje não paga Imposto de Renda", ele afirmou, no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC. "Nós não estamos cobrando de quem paga. Os 'super-ricos' que pagam imposto não serão tocados pela medida."

Haddad rechaçou a avaliação de que a medida teria um caráter populista, argumentando que a proposta tem caráter de justiça tributária. Acrescentou que não há "um centavo" de aumento de impostos, já que o governo vai financiar a isenção cobrando de quem hoje não paga.

O ministro aproveitou para criticar a oposição ao governo, dizendo que o grupo não cumpriu a promessa de atualizar a tabela do IR. "Você sabe que até o (Jair) Bolsonaro prometeu isentar o trabalhador até R$ 5 mil e depois desconversou, depois que ganhou a eleição desconversou e não fez nada. Aliás, ele fez pior. O Bolsonaro não atualizou a tabela do Imposto de Renda", disse, afirmando que "nem a extrema-direita" consegue argumentar contra a isenção.

Haddad acrescentou que o governo estuda a medida há mais de um ano, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou não fazer promessa apenas para ganhar eleição.

