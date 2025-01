Novo ciclo de formação do Embarque Digital ofertará 2 mil vagas para jovens; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo ciclo do Programa Embarque Digital, realizado pela Prefeitura do Recife em parceria com o Porto Digital, vai oferecer 500 vagas por ano

O segundo ciclo do programa de formação em tecnologia Embarque Digital, realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação e em parceria com o Porto Digital, será iniciado a partir desta quinta-feira (30).

O programa oferecerá 500 vagas por ano, com 250 vagas a cada semestre, destinadas aos estudantes egressos da Rede Pública de Ensino - totalizando 2.000 vagas ao longo deste novo ciclo (2025-2028).

O edital 2025.1 e o link de inscrição estão disponíveis no site educ.rec.br/embarquedigital. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente até o dia 14 de fevereiro.

“A gente fica muito contente pela oportunidade de lançar o segundo ciclo e dar continuidade ao Embarque Digital. Sem dúvidas, é um dos maiores e mais importantes programas da Prefeitura do Recife. A gente conta com a grande parceria do Porto Digital neste compromisso de ofertar formação de jovens na área de tecnologia e, consequentemente, melhorar a empregabilidade deles”, diz Fred Amancio, secretário de Educação do Recife.

Ofertas e parcerias

A oferta de formação técnica é para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.

Um dos destaques do programa é a oferta da Residência Profissional Tecnológica do Porto Digital, realizada semestralmente, que consiste em uma disciplina prática onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver desafios reais do setor de tecnologia. A Residência conta com o apoio das empresas empregadoras que compõem o polo tecnológico da capital pernambucana.

O Embarque Digital conta com a parceria das seguintes instituições de ensino superior: Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP); Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR); Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); Faculdade SENAC; Centro Universitário Tiradentes (UNIT); e Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR School).

Como participar

Para participar, os candidatos devem ser residentes e domiciliados na cidade do Recife, ter cursado os três anos do ensino médio em escola da rede pública brasileira ou o supletivo na rede pública. Além disso, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em uma das últimas cinco edições (2024, 2023, 2022, 2021 ou 2020) ou o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) nas últimas cinco edições (2024, 2023, 2022, 2021 ou 2020).

É importante destacar que 50% das vagas são destinadas a pessoas negras ou pardas e, dentre os critérios de desempate, é dada prioridade às mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino.

O cronograma deste novo edital do Programa Embarque Digital prevê a divulgação do resultado final no dia 12 de março. O período de matrícula acontece de 14 a 17 de março, com início das aulas ainda no próprio mês de março.

"Recife está na vanguarda da formação de talentos em tecnologia porque compreendemos que educação e empregabilidade precisam caminhar juntas. Esse modelo não apenas aumenta o número de formandos, mas também fortalece a conexão entre formação e mercado de trabalho, garantindo que esses profissionais tenham oportunidades reais de ascensão social, observa Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Com 2.030 estudantes contemplados, o Embarque Digital fechou 2024, ano de encerramento do primeiro ciclo, com cerca de 60% de empregabilidade dos estudantes entre as turmas concluintes.