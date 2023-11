Governo de Pernambuco renova contrato de gestão com o Porto Digital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco renovou por 24 meses o contrato de gestão e o termo de permissão de uso de bens móveis com o Núcleo de Gestão do Porto Digital. A assinatura foi feita pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE).

A partir da renovação, a Secti/PE e o Porto Digital asseguram a execução de atividades públicas de desenvolvimento e de difusão científica e tecnológica no interior do estado, por meio do Armazém da Criatividade, localizado em Caruaru, no Agreste, contribuindo com a estratégia de crescimento do ecossistema de inovação.

"O Porto Digital é um testemunho do compromisso do estado de Pernambuco com o avanço tecnológico e a inovação, e essa assinatura, através do Armazém da Criatividade, demonstra o nosso compromisso com a interiorização da inovação e da tecnologia", afirmou a secretária Mauricélia Montenegro destacou a importância da parceria.

"Vamos trabalhar para que essa interiorização aconteça o mais rápido possível em outras regiões do Estado”, completou.

Governo de Pernambuco renova contrato com Porto Digital - Saulo Aleixo/Secti

A gerente de Inovação do Armazém, Pamela Dias, diz que a renovação é resultado de uma política pública que deu certo. "É muito positivo para o Agreste, que abraça o Armazém da Criatividade, e poderá continuar olhando para o futuro com ações e projetos na área de tecnologia e inovação”, contou.

Os Armazéns da Criatividade são estruturas especiais de suporte à inovação e empreendedorismo, que atuam de forma integrada com as instâncias de ensino, ciência e tecnologia e em estreita articulação com o setor produtivo e com as políticas públicas nas regiões onde se localizam.

