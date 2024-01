Precatórios do Fundef: Secretaria dá prazo para lançar calendário de lotes atrasados e fala sobre 3º parcela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Secretaria de Educação dá prazo para divulgação de cronograma sobre pagamentos pendentes dos precatórios do Fundef para herdeiros e professores e indica atual contexto sobre terceira e última parcela do Fundef

Após o Governo de Pernambuco iniciar o exercício financeiro na última quinta-feira (18), o Blog de Jamildo questionou novamente a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) sobre a retomada dos pagamentos atrasados dos Precatórios do Fundef.

A Secretaria do Governo de Pernambuco trouxe um novo prazo para divulgação do calendário de lotes para pagamentos atrasados de parcelas anteriores dos precatórios do Fundef e também respondeu sobre a estimativa para terceira e última parte do pagamento aos professores e herdeiros.

PRECATÓRIOS DO FUNDEF: PAGAMENTOS ATRASADOS DEVEM TER CALENDÁRIO LANÇADO ATÉ O FIM DE JANEIRO

Como a SEE já havia afirmado para o Blog de Jamildo que aguardava o início do exercício financeiro de Pernambuco em 2024 para retomar o pagamento das parcelas atrasadas dos precatórios do Fundef, com a divulgação desse marco a coluna questionou novamente a Secretaria de Educação do Estado sobre as datas.

Em nota, o órgão afirmou que o cronograma para os pagamentos atrasados de professores e herdeiros com direito aos precatórios do Fundef deve ser divulgado até o fim de janeiro, ou seja, até a próxima semana. O plano do Governo Raquel Lyra (PSDB) era terminar a distribuição de recursos pendentes até o último dia útil de 2023, 29 de dezembro, mas diversos beneficiados continuam a reclamar de problemas em receber o recurso.

Sobre essas pendências, a Secretaria afirmou que os pagamentos restantes das parcelas anteriores dos precatórios do Fundef "incluem casos de pessoas que tiveram alguma inconsistência bancária, os herdeiros que ainda estão em fase de análise documental e os servidores aposentados que ainda estão realizando o cadastro".

Apesar dessa alegação do governo, alguns leitores têm reclamado que estão com os cadastros corretos e ainda não tiveram acesso ao recurso. As críticas principais do público são de que, além da pendência na distribuição dos recursos, o contato com a Secretaria de Educação é difícil.

"Não se consegue nenhuma informação, todos os telefones para contato ninguém atende, os emails não responde [...] não há uma resposta concreta [...] não há motivo para não pagar, todos os documentos foram entregues e analisados", diz um leitor em uma mensagem enviada ao Blog. Comentários como esse são frequentes entre professores e herdeiros.

TERCEIRA PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF SEM PREVISÃO

Sobre a questão da terceira e última parcela dos precatórios do Fundef para os professores e herdeiros de Pernambuco, a Secretaria de Educação indicou que o planejamento de pagamento só será realizado quando o Governo do Estado receber os recursos em questão.

Como nos últimos dois anos de pagamento do Fundef a distribuição ocorreu no segundo semestre de cada ano, é possível que a terceira parcela dos precatórios só esteja disponível depois de julho.