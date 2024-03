Precatórios do Fundef: STF autoriza repasse de terceira parcela para Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o repasse da terceira parcela dos precatórios do Fundef de Pernambuco. A assinatura pelo presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, foi apresentada no processo na última terça-feira (19).

A alteração ocorreu no mesmo ritmo da tramitação de 2023, com uma decisão do STF após duas semanas do envio da manifestação feita pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco em que solicitava o pagamento.

TERCEIRA PARCELA DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF

O montante de R$ 1.523.525.804,82 (um bilhão, quinhentos e vinte e três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) já pode ser destinado para conta do Governo de Pernambuco específica para área da Educação.

Nos trâmites do ano passado, nove dias após a autorização, a Caixa apresentou o recibo de pagamento dos precatórios do Fundef para o Governo de Pernambuco.

Em relação à organização do pagamento para os professores e herdeiros do Estado, o Blog de Jamildo questionou a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco sobre os planos para distribuição do pagamento. Quando uma resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

No ano de 2023, o pagamento ocorreu mais de um mês após o Governo de Pernambuco receber os recursos. 60% do valor dos precatórios do Fundef são direcionados para os professores que atuaram entre 1997 e 2006 na rede estadual de Educação.