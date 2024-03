João Campos reabre Parque das Esculturas de Brennand após requalificação; VEJA FOTOS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A prefeitura do Recife vai reinaugurar o Parque das Esculturas Francisco Brennand nesta quinta-feira (21). O museu a céu aberto localizado em Brasília Teimosa, na região central da capital, passou uma grande obra de requalificação após anos sofrendo com o vandalismo e com a deterioração causada por ações da natureza.

O acervo conta com cerca de 100 peças que retratam animais e outros elementos artísticos criados pelo artista plástico, incluindo a grande Torre de Cristal, cartão postal do Marco Zero. Algumas delas foram restauradas para receber os novos visitantes.

Com recursos da Prefeitura do Recife, o Parque das Esculturas ganhou banheiros, bicicletário e bancos, além de melhorias na estrutura física e um novo píer com capacidade para 40 pessoas simultâneas.

Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

Uma estátua de Francisco Brennand em tamanho natural também foi instalada no local. O monumento foi criado pelos artistas plásticos Jobson Figueiredo e Nara Cavalcanti.

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem

O parque também ganhou um painel com a biografia de Francisco Brennand e com a história do museu, além de placas informativas em português e inglês.

As obras no parque tiveram início em 2021 e a entrega foi adiada por várias vezes. Finalmente inaugurado, o local agora ganhará o caráter oficial de museu a céu aberto, com guias e explicação das obras, além de entrada controlada e vigilância 24h.

A cerimônia de reinauguração do parque está prevista para as 16h e contará com a presença do prefeito, secretários municipais e outras autoridades. Veja, abaixo, fotos do novo Parque das Esculturas de Brennand.

Fotos do Parque das Esculturas de Brennand

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem

Parque das Esculturas Francisco Brennand requalificado - Guga Matos/JC Imagem