Governo de Pernambuco antecipa salário dos servidores na Páscoa e decreta ponto facultativo na quinta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Páscoa: pagamento do salário dos servidores foi antecipado em um dia para favorecer economia na Semana Santa

A governadora Raquel Lyra anunciou que vai antecipar o pagamento do salário de março dos servidores estaduais para a próxima quarta-feira, dia 27. Originalmente, o pagamento seria feito na quinta-feira (28), segundo o calendário oficial anunciado pela gestão.

A medida vale para os mais de 225 mil servidores públicos ativos, comissionados, aposentados e pensionistas do Estado. Segundo o governo, a medida vai injetar R$ 1,4 bilhão na economia estadual na Semana Santa.

Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

O governo de Pernambuco também vai decretar ponto facultativo na próxima quinta-feira, dia 28 de março, em decorrência da Semana Santa. Nesse dia, não haverá expediente nas repartições do Estado, com exceção dos serviços indispensáveis, a juízo do chefe dos órgãos.

As notícias foram anunciadas pela governadora Raquel Lyra (PSDB) na manhã desta sexta-feira (22), em uma publicação nas redes sociais. As decisões ainda não foram publicadas no Diário Oficial.



LEIA TAMBÉM: Pesquisa mostra Raquel Lyra no top 10 de lideranças políticas do Brasil



"Como parte de nossas ações de valorização dos servidores estaduais, nós antecipamos o pagamento da folha de março do Governo de Pernambuco para o dia 27, próxima quarta-feira, antes do feriado de Páscoa", escreveu Raquel Lyra.