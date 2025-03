Imersão no franchising: EFN 2025 reúne especialistas em franquias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Palestras serão coordenadas pelo Sebrae/PE com a participação de diversas marcas e especialistas no RioMar Recife, de 20 a 22 de março

A EFN 2025 (Expo Franquias Nordeste) reúne grandes nomes do setor local e nacional para o Franchising Talks, de 20 a 22 de março, no RioMar Recife. Serão 13 palestras com conteúdos imperdíveis para quem deseja iniciar um novo negócio ou mesmo atualizar conhecimentos sobre tendências, oportunidades, legislação, estratégias de marketing e até mesmo a jornada do multifranqueado.

O credenciamento está disponível no site do evento no endereço https://expofranquiasne.com.br. Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2025 com o cupom CONVIDADO_JC.

No primeiro dia, Vitor Abreu, analista do Sebrae/PE e responsável pela programação, abre o evento com o tema “Por que investir em uma franquia”. Na sequência, Leonardo Lamartine, CEO da BHF – Branding, Hub e Franchising, será um dos palestrantes com o tema “Como escolher uma Franquia de sucesso” e outra palestra muito interessante, a última palestra da noite será “Da CLT ao Empreendedorismo: a jornada de um casal multifranqueado” que abandonou a carreira de executiva para empreender, com Juliana Carvalho e Joab Vasconcelos, da Capilé e Subway.

O segundo dia de Franchising Talks contará com representantes das marcas Love Gifts, Bonaparte e Donatário, Loucos por Coxinha, além da coordenadora regional da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Andrea Gomes. Eles discutirão tópicos como tendências, sucesso e papel do franqueado. A última palestra do dia, com Juliana Maranhão, da Maranhão Consultoria, debaterá a Lei de Franquias, trazendo informações pertinentes para os investidores com explanação da consultora.

“A Lei de Franquias é fundamental para garantir a segurança jurídica no sistema de franchising e para promover o crescimento sustentável da rede de franquias. Ela é um importante instrumento de proteção aos franqueados e um importante mecanismo para promover a confiança do público no sistema de franchising. A última atualização recente na Lei de Franquia foi em 2019. A Nova Lei de Franquias entrou em vigor e trouxe mudanças importantes para o setor de franquias no Brasil”, ressalta Juliana.

No sábado, último dia do evento, o compartilhamento de conhecimento continua com mais cinco palestras. Participam a rede Browbar, o Grau Técnico, a Redde Consultoria, a Cacau Show e a RZD Franchising. Os temas incluem modelos de franquias home-based, que eliminam custos iniciais com sede própria, e microfranquias, opções de baixo investimento muito procuradas por empreendedores iniciantes.

Marcelo Rodrigues, diretor comercial da RZD Franchising, analisa o mercado de franquias e comenta sobre a sua palestra no evento. "É um mercado gigante, cheio de oportunidades e com gestão facilitada", comenta.

"Minha palestra, além de ensinar tudo sobre o conceito de microfranquias, dá dicas valiosas para investidores que pensam em empreender de maneira assertiva e investindo menos. Para os empresários, pode ser justamente a oportunidade de conhecer mais sobre a possibilidade de também lançar a sua marca de microfranquias e se tornar um franqueador", conclui.

As palestras serão realizadas no espaço do Sebrae, localizado no Piso L3 do RioMar Recife, dentro da Expo Franquias Nordeste. A feira, organizada pela Insight Feiras e Negócios, reunirá as principais marcas do setor, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca abrir um novo negócio, diversificar sua atuação ou encontrar alternativas de investimento. O credenciamento, disponível no site por R$ 20, dará acesso aos expositores, capacitações e workshops, incluindo as atividades oferecidas pelo Sebrae/PE para aprimorar o conhecimento sobre franchising.

Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2025 com o cupom CONVIDADO_JC.

Programação

20/03

16h10 – Por que investir em uma franquia? Vitor Abreu, analista do Sebrae/PE

17h10 – Como escolher uma franquia de sucesso – Leonardo Lamartine, CEO do Grupo BHF

18h05 – Da CLT ao Empreendedorismo: a jornada de um multifranqueado – Juliana Carvalho e Joab Vasconcelos – franqueados do Capilé

21/03

15h20 - Tendências do mercado de franquias para 2025 – Andrea Gomes, coordenadora regional da ABF

16h10 – Os 5 passos para escolher uma franquia lucrativa – Raul Lima – franqueado Bonaparte e Donatário

17h10 – Como ter sucesso empreendendo com franquia – Fábio Farias – CEO da rede Love Gifts

18h05 – O papel do franqueado para ter sucesso com uma franquia – Ayrton Carvalho – gerente de franquias da Loucos por Coxinha

19h – A Lei de Franquias – tudo o que você precisa saber antes de investir – Juliana Maranhão – Maranhão Consultoria

22/03

15h – Estratégias de Marketing: qual o papel do franqueado para o sucesso nas vendas? Camila e Natália da Fonte, fundadoras de rede Browbar

15h45 – Da aquisição à operação: como avaliar o suporte oferecido pela franqueadora antes de investir – Emanuel Silva e Rodrigo Gomes, Grau Técnico

16h30 – Do home based à loja: conhecendo os diferentes modelos de franquia – Leonardo Aguiar, diretor da Redde Consultoria

17h15 – Microfranquias: começando bem com negócios de baixo investimento – Marcelo Martinez – diretor comercial da RZD Franchising

18h – Quais os principais desafios do franqueado no início da operação – Thiago Silva – consultor de expansão da Cacau Show

EFN 2025

A iGUi marca presença na EFN 2025 - DIVULGAÇÃO/EFN

Além de contar com palestrantes de renome do franchising, a EFN 2025 (Expo Franquias Nordeste) reunirá as principais marcas do setor, proporcionando uma excelente plataforma para quem deseja começar um novo investimento ou diversificar sua atuação. Entre as marcas confirmadas estão Chiquinho Sorvete, Não + Pelo e iGUi.

Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2025 com o cupom CONVIDADO_JC.

“A EFN é a principal feira de franquias da Região Nordeste. Vemos que a cada nova edição a Feira se fortalece ainda mais, atraindo um público qualificado e contribuindo para a ampliação do número de empreendedores local e regionalmente, o que certamente contribui também para alavancar o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste brasileiro”, pontua Leandro Andrade, Executivo de Expansão da iGUi/TRATABEM.

Leia Também Alimentação: o destaque das franquias brasileiras

A iGUi, que em 2025 completa 30 anos de história, se tornou franquia em 2008. Atualmente, a rede conta com cerca de 1.000 unidades no Brasil e mais de 200 em 54 países dos cinco continentes. De acordo com o Ranking de Franquias Internacionais da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a iGUi é a marca mais internacionalizada do Brasil por número de países.

“Somos expositores da EFN desde 2023 e, para a atual edição, a iGUi planeja continuar sua estratégia de expansão na Região, destacando a microfranquia TRATABEM. Pretendemos obter bons leads e atrair empreendedores interessados em profissionalizar os serviços de limpeza e manutenção de piscinas, aproveitando o mercado promissor do Nordeste, que apresenta altas taxas de insolação e um crescente setor de construção civil”, acrescenta Leandro.



Serviço - Expo Franquias Nordeste 2025

Horário e data: das 14h às 21h de 20 a 22 de março

Local: RioMar Recife

Credenciamento: https://expofranquiasne.com.br