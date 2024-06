BR-423: duplicação da BR-423, iniciada em novembro, já está paralisada no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mal começaram, as obras de duplicação da BR-423, no Agreste de Pernambuco, já estão paralisadas. A ordem de serviço do primeiro trecho do projeto de adequação da capacidade viária da rodovia - que compreende 43,1 quilômetros entre os municípios de São Caetano e Lajedo, num investimento de R$ 330 milhões, previstos no Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) - tinha sido assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro dos Transportes, Renan Filho, tendo ao lado a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, em novembro de 2023.

A paralisação, inclusive, não foi divulgada publicamente pelo governo federal, mas quem circula no trecho da rodovia não vê nenhuma obra. O JC percorreu a BR e encontrou apenas vestígios do início da construção, como manilhas (tubos de concreto utilizados em construções de esgotos sanitários, industriais e pluviais) acumuladas em uma das margens da rodovia. Os equipamentos são referentes aos trabalhos de terraplanagem e drenagem.

Os únicos trabalhadores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), órgão federal responsável pela duplicação, encontrados pela reportagem estavam executando remendos paliativos na estrada - a famosa operação tapa-buraco. A medida, segundo informaram, é necessária para reduzir a insegurança da BR enquanto os trabalhos de duplicação não são retomados. Principalmente na época de festejos juninos, quando o volume de veículos circulando em direção a Garanhuns e para Caruaru aumenta significativamente.

DNIT NEGA QUE OBRA ESTEJA PARALISADA

O que foi apurado extraoficialmente é que a obra enfrentou problemas com o licenciamento ambiental, que estaria sendo resolvido para que os trabalhos possam ser reiniciados em breve. Por nota, o DNIT negou a paralisação - embora a reportagem não tenha encontrado nenhuma obra entre as cidades de São Caetano e Cachoeirinha, que deveria marcar o início dos trabalhos.

O órgão federal, mantém, inclusive, a previsão inicial de conclusão para o primeiro trecho: setembro de 2026. E que a obra está em fase inicial com a instalação do canteiro de obras e o alargamento de bueiros.

Com relação à questão ambiental, diz que atua na conclusão de procedimentos ambientais, junto ao órgão ambiental competente, para dar maior celeridade à obra. Vale relembrar que a OS foi assinada no início de novembro de 2023.

O trecho da rodovia federal a ser duplicado é um dos principais acessos ao Agreste meridional de Pernambuco e via de escoamento da produção da bacia leiteira da região

Confira a resposta do DNIT na íntegra:

“O DNIT informa que as obras de duplicação, adequação e restauração da BR-423/PE do trecho São Caetano/Lajedo (km 18,2 ao km 60) se encontram em andamento e tem previsão inicial de conclusão para setembro de 2026.

Nesta fase inicial foi realizada a instalação do canteiro de obras (km 23) e equipes estão atuando no alargamento de bueiros, no segmento da rodovia entre São Caetano e Cachoeirinha. O DNIT está trabalhando na conclusão de procedimentos ambientais, junto ao órgão ambiental competente, para dar maior celeridade à obra, avançando com a terraplenagem e demais serviços previstos, logo após o período chuvoso do inverno”.

ENTENDA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA BR-423



Os serviços de duplicação e adequação da BR-423 estão sendo executados pelo DNIT em 43,1 quilômetros da rodovia federal, do quilômetro 18,2 ao 61,3, com investimento previsto de R$ 330,3 milhões.

Todo o empreendimento, de 83,1 quilômetros, que liga São Caetano a Garanhuns, está incluído no Novo PAC. Em novembro de 2023, quando a OS foi assinada com pompa pelo presidente Lula, a empresa vencedora da licitação já atuava no trecho com os trabalhos iniciais de instalação do canteiro de obras, mobilização da equipe e dos equipamentos e preparativos para dar a largada na execução de serviços de terraplanagem e drenagem, inicialmente nos primeiros 20 quilômetros.

O trecho da rodovia federal a ser duplicado é um dos principais acessos ao Agreste meridional de Pernambuco e via de escoamento da produção da bacia leiteira da região. A requalificação da rodovia deve impulsionar, ainda, o crescimento dos setores de serviços, turismo e comércio.

SEGUNDA ETAPA ESTARIA GARANTIDA, AFIRMOU UNIÃO NA ÉPOCA

Os únicos trabalhadores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), órgão federal responsável pela duplicação, encontrados pela reportagem estavam executando remendos paliativos na estrada - a famosa operação tapa-buraco

Apesar de os trabalhos da primeira etapa da duplicação da BR-423 estarem paralisados, na época da assinatura da OS o governo federal garantiu que o segundo trecho, mais 40 quilômetros entre Lajedo e Garanhuns, teria início até o fim de 2024.

Durante a solenidade de assinatura, no Palácio do Planalto, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o edital do projeto da segunda etapa estava quase concluído e seria lançado em breve.

O ministro, inclusive, chegou a pedir ajuda à bancada federal pernambucana, presente em peso na assinatura da OS, para que conseguisse os recursos necessários para o projeto. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, estava presente na assinatura.

GARANTIA DADA TAMBÉM POR LULA

O JC percorreu a BR e encontrou apenas vestígios do início da construção, como manilhas (tubos de concreto utilizados em construções de esgotos sanitários, industriais e pluviais) acumuladas em uma das margens da rodovia. Os equipamentos são referentes aos trabalhos de terraplanagem e drenagem - Guga Matos/JC Imagem

Em sua fala na época, o presidente da República também garantiu o segundo trecho. “Na assinatura da segunda ordem de serviço para continuar a duplicação da 423 eu quero estar em Garanhuns. Essa obra me é cobrada desde o meu primeiro mandato”, afirmou Lula.

Mais cedo, a garantia foi dada pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, em entrevista ao programa Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Segundo o ministro, que como deputado federal atuou para viabilizar a duplicação da BR-423, a segunda etapa da duplicação está garantida no Novo PAC do governo federal.

“A rodovia é fundamental para o escoamento da produção daquela região e o trecho entre Lajedo e Garanhuns também é certo. Vamos avançar nesse projeto e acredito que no fim de 2024 conseguiremos estar lançando a segunda etapa”, afirmou.