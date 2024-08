Metrô do Recife em "Estado de Greve": saiba o que significa indicativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estado de Greve e Greve são usados como sinônimos, mas eles têm definições diferentes. Veja a diferneça entre eles e como se aplica no Metrô do Recife

Os metroviários que atuam no Metrô do Recife realizaram uma assembleia-geral convocada pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), na noite da quinta-feira (25), onde foi aprovado o Estado de Greve, que pode ser confundido como um sinônimo de "greve", mas elas têm significados diferentes.

Entenda o significado de Estado de Greve

O Metrô do Recife vai parar?

Ainda não. Isso porque na assembleia da última noite, foi aprovado o Estado de greve. Ou seja, é um alerta aos governantes que a qualquer momento poderão deflagrar uma greve.

Significa, a grosso modo, que há uma insatisfação da categoria. Essa frustração é confirmada pelo presidente do Sindicato, que elencou os motivos em debate na Rádio Jornal.

“Apesar das promessas, o governo federal ainda não fez nada pelo metrô nem pelos metroviários. A CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) segue no Plano Nacional de Desestatização (PND), com o orçamento de custeio cortado em 50%, como antes, e sem investimentos. Temos promessas de recursos via Novo PAC, mas não sabemos se chegará. E os metroviários seguem sem nenhuma garantia de estabilidade no caso de uma concessão pública do sistema”, pontuou.

CBTU/Metrorec informou que os atrasos acontecem apenas nos horários de pico - Dinaldo Neto via ComuniQ

Qual a definição de greve?

A greve trata da paralisação das atividades em prol de reivindicações trabalhistas. Em explicação do Jus Brasil, que traz informações jurídicas, os trabalhadores cessam o trabalho para protestar contra algo.

A greve é um direito assegurado pelo artigo 9º da Constituição Federal pela lei 7.783/1989, conhecida como Lei da Greve, que diz "é assegurado direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender."

Outro indicativo comum: Indicativo de greve

A definição "indicativo de greve" é quando a categoria aprova uma previsão de data para o início da paralisação. No caso do Metrô do Recife pode ser numa próxima assembleia a ser realizada no dia 22 de agosto.

Essa ata pode ser alterada caso haja necessidade, conforme a conjuntura do momento.

O que os metroviários do Recife querem?

A categoria busca negociações em torno da campanha salarial e acordos coletivos especiais, além da remoção do sistema metroviário do Recife do Programa Nacional de Desestatização (PND).

"Frente aos diversos transtornos enfrentados pelo metrô do Recife, como constantes paralisações e problemas operacionais, os metroviários optaram por uma ação mais enérgica para assegurar a prestação de serviços com qualidade e segurança tanto para a população, quanto para os funcionários, que estão expostos a riscos de acidentes fatais. Incidentes como pane na rede elétrica, estações em mau estado de conservação e trens quebrados, que forçam os passageiros a descerem no meio dos trilhos, não são casos isolados", disse o Sindmetro-PE, por meio de nota.